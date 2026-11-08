Jharigaon Court Attack : न्यायालयाच्या आवारात महिलेचा राडा; न्यायाधीश, सरकारी वकील अन् पोलीस कर्मचाऱ्यावर केला लोखंडी सळईने हल्ला

ओडिशातील नबरंगपूर जिल्ह्यातील झारीगाव येथील न्यायालयाच्या आवारात शनिवारी (८ नोव्हेंबर) धक्कादायक घटना घडली. एका महिलेने लोखंडी सळईने महिला दंडाधिकारी, सहाय्यक सरकारी वकील आणि पोलीस कर्मचाऱ्यावर हल्ला केला. या अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळे न्यायालय परिसरात एकच खळबळ उडाली. या प्रकरणी पोलिसांनी हल्लेखोर महिलेला अटक केली असून न्यायालयाने तिचा जामीन अर्ज फेटाळत न्यायालयीन कोठडीत पाठवले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .नेमकी घटना काय घडली?मिळालेल्या माहितीनुसार, सनमती माझी असे आरोपी महिलेचे नाव आहे. ती कौटुंबिक हिंसाचाराशी संबंधित एका खटल्यात पक्षकार होती. नुकतीच या प्रकरणात तिची न्यायालयात साक्ष नोंदवण्यात आली होती. शनिवारी दुपारी ती आपल्या बॅगेत लोखंडी सळी लपवून झारीगाव येथील JMFC न्यायालयात आली होती..यावेळी तिला सहाय्यक सरकारी वकील (APP) प्रदीप पटनायक यांना भेटण्यास सांगण्यात आले. मात्र, यानंतर ती अचानक संतापली आणि बॅगेतून लोखंडी सळी काढून तिने पटनायक यांच्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यांना उपचारादरम्यान टाके घालावे लागले..Palghar: शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची दिवाळी न्यायालयीन कोठडीत, रिलीफ रुग्णालय राडा प्रकरणात ११ जणांचा जामीन अर्ज फेटाळला.महिला दंडाधिकाऱ्यांवरही हल्लाहल्ल्याचा आवाज ऐकून महिला दंडाधिकारी स्मिता लाक्रा यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आरोपी महिलेने त्यांच्यावरही लोखंडी सळईने हल्ला केला. यात त्यांच्या कपाळाला सूज आली असून बोटालाही दुखापत झाली. याशिवाय घटनास्थळी पोहोचलेले न्यायालयीन सुरक्षा कर्मचारी मिनकेतन गंतयात यांनाही आरोपीने मारहाण केली..दरम्यान, न्यायालयातील इतर कर्मचारी आणि सुरक्षा रक्षकांनी मोठ्या प्रयत्नांनंतर महिलेवर नियंत्रण मिळवले. तिच्या हातातील लोखंडी सळी हिसकावून घेतल्यानंतर पोलिसांना पाचारण करण्यात आले..आरोपी महिलेला अटक, न्यायालयीन कोठडीपोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत सनमती माझी हिला अटक केली. तिच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून न्यायालयात हजर केल्यानंतर तिचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यानंतर तिला न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले. जखमींना प्राथमिक उपचारानंतर रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे..या घटनेनंतर न्यायालयाच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. न्यायालयाच्या आवारात महिला बॅगेत लोखंडी सळी घेऊन कशी पोहोचली, असा सवाल उपस्थित होत असून पोलीस आणि वकील संघटनेनेही सुरक्षा व्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.