दोन ट्रकच्या मधे कारचा चुराडा, एकाच कुटुंबातील ६ जणांचा मृत्यू; घटनास्थळी रक्तामांसाचा चिखल, मृतदेह ओळखणंही कठीण

Jharkhand Accident News ट्रकला धडक दिलेल्या कारला दुसऱ्या एका ट्रकने मागून धडक दिल्यानं झालेल्या भीषण अपघातात एकाच कुटुंबातील ६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये ३ लहान मुलांचा समावेश आहे.
Jharkhand Accident Six From Same Family Dead

सूरज यादव
झारखंडमध्ये एका विचित्र अपघातात कारमधून प्रवास करणाऱ्या एकाच कुटुंबातील ६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. हजारीबाग जिल्ह्यातील चौपारण इथं दनुआ घाटीत ही दुर्घटना घडली. महेशपूर कोलियारी इथं लाइनमन असलेले शिवकुमार हे त्यांच्या कुटुंबासोबत एका लग्नसोहळ्यासाठी निघाले होते. त्यांच्या कारने एका कंटेनरला मागून धडक दिली. त्यानंतर मागून येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रकने कारला धडक दिली आणि दोन ट्रकच्या मधे कारचा चुराडा झाला. Family Killed in Major Highway Accident

