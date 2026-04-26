दोन ट्रकच्या मधे कारचा चुराडा, एकाच कुटुंबातील ६ जणांचा मृत्यू; घटनास्थळी रक्तामांसाचा चिखल, मृतदेह ओळखणंही कठीण

झारखंडमध्ये एका विचित्र अपघातात कारमधून प्रवास करणाऱ्या एकाच कुटुंबातील ६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. हजारीबाग जिल्ह्यातील चौपारण इथं दनुआ घाटीत ही दुर्घटना घडली. महेशपूर कोलियारी इथं लाइनमन असलेले शिवकुमार हे त्यांच्या कुटुंबासोबत एका लग्नसोहळ्यासाठी निघाले होते. त्यांच्या कारने एका कंटेनरला मागून धडक दिली. त्यानंतर मागून येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रकने कारला धडक दिली आणि दोन ट्रकच्या मधे कारचा चुराडा झाला. Family Killed in Major Highway Accident.चौपारणमधील दनुआ घाटीतील जोडराही पुलाजवळ कारने एका ट्रेलरला मागून धडक दिली. या धडकेनंतर कार ट्रेलरच्या मागच्या भागात अडकली. त्याचवेळी मागून आलेल्या दुसऱ्या एका भरधाव ट्रकने कारला जोरात धडक दिली. दोन मोठ्या ट्रकच्या मधे अडकून कारचा चुराडा झाला. तर कारमधील ६ जणांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर दोन्ही ट्रकचे चालक घटनास्थळावरून फरार झाले..अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. कारच्या नंबरवरून मृतांची ओळख पटवण्यात आली. घटनास्थळी हादरवणारं दृश्य होतं. कारचा चुराडा झाला होता तर मृतदेहांचाही चेंदामेंदा झाला होता. ते बाहेर काढण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करावे लागले. स्थानिक लोकांच्या मदतीने गॅस कटरने कारचे पार्ट कापून मृतदेह बाहेर काढण्यात आले..गेल्या चार दिवसात चौपारणमधील हा पाचवा अपघात आहे. यात अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. कार अपघातात मृत्यू झालेल्यांमध्ये शिवकुमार, त्यांची पत्नी, दोन मुली, मेहुण्याचा मुलगा आणि सासऱ्याचा समावेश आहे. यातील तीन लहान मुलांचे वय ७ ते १२ वर्षे आहे. शिकुमार यांचा एक मुलगा घरी होता आता तो कुटुंबातला एकटाच उरला आहे..शिवकुमार यांच्या कुटुंबावर अपघातामुळे दु:खाचा मोठा डोंगर कोसळला आहे. मृतदेहांचे अक्षरश: तुकडे झाले होते. कार दोन ट्रकच्या मधे दबली गेल्यानं घटनास्थळी रक्तामांसाचा चिखल झाला होता. चिमुकल्या मुलांचे मृतदेह ओळखणंही कठीण झालं होतं. भरधाव वेग आणि तीव्र वळणामुळे हा अपघात झाला.