Health Mission Win: झारखंडच्या एड्स नियंत्रण मोहिमेला मोठे यश; तीन जिल्ह्यांनी गाठला ‘ट्रिपल ९५’चा टप्पा

झारखंड : एचआयव्ही आणि एड्स नियंत्रणाच्या राष्ट्रीय मोहिमेत झारखंडमधील तीन जिल्ह्यांनी महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली आहे. सरायकेला-खरसावा, पूर्व सिंगभूम आणि साहिबगंज या जिल्ह्यांनी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेने (NACO) निश्चित केलेले ‘ट्रिपल ९५ टक्के’ उद्दिष्ट गाठले आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांचा ‘सेफ’ श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे. राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्येही हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी तपासणी, उपचार आणि जनजागृतीवर भर देण्याची गरज आहे.झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटीचे प्रकल्प संचालक शशी प्रकाश सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तीन जिल्ह्यांची कामगिरी उत्साहवर्धक असली, तरी राज्यातील सर्व २४ जिल्ह्यांमध्ये एचआयव्ही नियंत्रणाचे निर्धारित निकष पूर्ण करणे हे प्रशासनासमोरील महत्त्वाचे आव्हान आहे..‘ट्रिपल ९५’ उद्दिष्ट म्हणजे काय?एचआयव्ही नियंत्रणासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या ‘९५-९५-९५’ उद्दिष्टानुसार तीन महत्त्वाचे टप्पे पूर्ण करणे आवश्यक आहे.पहिल्या टप्प्यात एचआयव्ही संसर्ग झालेल्या व्यक्तींपैकी किमान ९५ टक्के व्यक्तींचे निदान झालेले असावे. दुसऱ्या टप्प्यात निदान झालेल्यांपैकी किमान ९५ टक्के रुग्णांना अँटी-रेट्रोव्हायरल थेरपी (एआरटी) उपचार मिळणे अपेक्षित आहे. तिसऱ्या टप्प्यात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांपैकी किमान ९५ टक्के रुग्णांच्या शरीरातील विषाणूंचे प्रमाण नियंत्रित असणे आवश्यक आहे.या तिन्ही टप्प्यांमध्ये निर्धारित उद्दिष्ट गाठल्यास संबंधित जिल्ह्याला ‘ट्रिपल ९५’ निकष पूर्ण केल्याचे मानले जाते..झारखंडमधील २४ जिल्ह्यांची स्थितीराज्यातील जिल्ह्यांचे कामगिरीनुसार तीन गटांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे.‘सेफ’ श्रेणी : सरायकेला-खरसावा, पूर्व सिंगभूम आणि साहिबगंज या तीन जिल्ह्यांनी तिन्ही निकषांमध्ये ९५ टक्क्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे.‘सक्षम’ श्रेणी : रांची, लोहरदगा, कोडरमा, गुमला, पश्चिम सिंगभूम, बोकारो, हजारीबाग आणि दुमका या आठ जिल्ह्यांनी तीनपैकी दोन निकषांमध्ये निर्धारित उद्दिष्ट गाठले आहे.सुधारणेची गरज असलेले जिल्हे : सिमडेगा, पाकुड, रामगड, देवघर, गोड्डा, जामतारा, चत्रा, खुंटी, धनबाद, गिरिडीह, लातेहार, गढवा आणि पलामू या १३ जिल्ह्यांमध्ये आणखी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे..सिमडेगा जिल्ह्यापुढे मोठे आव्हानसुधारणेची गरज असलेल्या १३ जिल्ह्यांमध्ये सिमडेगा जिल्ह्याची कामगिरी सर्वात मागे असल्याचे दिलेल्या आकडेवारीतून दिसते. या जिल्ह्याचा ‘७२-६७-९३’ असा गुणोत्तर क्रम नोंदवण्यात आला आहे.या जिल्ह्यांसाठी एचआयव्ही तपासणी केंद्रांची उपलब्धता, संसर्गाबाबत जनजागृती आणि निदान झालेल्या रुग्णांना नियमित उपचार मिळण्याची व्यवस्था मजबूत करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. वेळेवर निदान आणि उपचारांमुळे विषाणूंचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यास मदत होऊ शकते..सेफ प्लस’ श्रेणीसाठी पुढील प्रयत्न‘सेफ’ श्रेणीत स्थान मिळवल्यानंतर या तीन जिल्ह्यांसमोर आता ‘सेफ प्लस’ श्रेणी गाठण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी गर्भवती महिलांची एचआयव्ही, सिफिलीस आणि हिपॅटायटीस-बी या तीन संसर्गांसाठी तपासणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे.गर्भवती महिलांची वेळेवर तपासणी, संसर्ग आढळल्यास योग्य उपचार आणि प्रसूतीपूर्व वैद्यकीय देखरेख यांद्वारे आईकडून बाळाला होणारा संसर्ग रोखणे शक्य आहे. या तिन्ही संसर्गांचा माता-बाल संसर्ग शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेला सातत्याने काम करावे लागणार आहे.भारताने एचआयव्ही नियंत्रणाच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टांकडे वाटचाल करताना प्रत्येक जिल्ह्यात निदान, उपचार आणि प्रतिबंधात्मक सेवांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. झारखंडमधील तीन जिल्ह्यांची कामगिरी या प्रयत्नांतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे; मात्र राज्यव्यापी उद्दिष्ट गाठण्यासाठी उर्वरित जिल्ह्यांमधील प्रगतीही तितकीच महत्त्वाची ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.