केंद्र सरकारच्या सुधारित 'माइन्स अँड मिनरल्स (डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन) (MMDR) कायद्याविरोधात झारखंड विधानसभेने गुरुवारी (२६ नोव्हेंबर २०२६) शासकीय ठराव संमत केला. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी हा ठराव मांडला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे राज्याला दरवर्षी सुमारे १३ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाला मुकावे लागू शकते, असा दावा त्यांनी केला. केंद्र सरकारने या दुरुस्तीचा पुनर्विचार करून ती मागे घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली..मुख्यमंत्री सोरेन यांच्या मते, राज्य सरकार सध्या खनिज हक्क आणि खनिजयुक्त जमिनींवरील सेसच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे १३ हजार कोटी रुपये जमा करते. या निधीचा वापर सामाजिक-आर्थिक विकास आणि विविध जनकल्याणकारी योजनांसाठी केला जातो. नव्या केंद्रीय दुरुस्तीमुळे हा महसूल मिळवण्याच्या राज्याच्या अधिकारांवर मर्यादा येणार असल्याने राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी विधानसभेत सांगितले..कल्याणकारी योजनांच्या निधीवर परिणाम होण्याची भीतीप्रस्तावित महसूल घट झाल्यास सामाजिक सुरक्षा, महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण विकास आणि इतर जनकल्याणकारी योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देताना अडचणी निर्माण होऊ शकतात, अशी चिंता सोरेन यांनी व्यक्त केली.झारखंड खनिजसंपत्तीने समृद्ध असले तरी खाणकामाचा परिणाम स्थानिक आदिवासी, दलित आणि वंचित समुदायांना सहन करावा लागतो. विस्थापन, जमिनीचे नुकसान, पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि सामाजिक-सांस्कृतिक बदल अशा समस्यांना या भागातील नागरिकांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे खनिज संपत्तीपासून मिळणाऱ्या महसुलाचा उपयोग खाणकाम प्रभावित भागांच्या विकासासाठी व्हावा, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली..२०२४ च्या राज्य कायद्यावर परिणाम होण्याची शक्यताखनिजयुक्त जमिनींच्या विकासासाठी झारखंड सरकारने 'झारखंड मिनरल बेअरिंग लँड सेस अॅक्ट, २०२४' लागू केला होता. या कायद्याच्या माध्यमातून खनिज हक्क आणि खनिजयुक्त जमिनींवर सेस आकारून विकासकामांसाठी निधी उभारण्याची राज्याची योजना होती.केंद्र सरकारने १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी अधिसूचित केलेल्या MMDR कायद्यातील दुरुस्तीमुळे राज्यांना खनिज हक्क आणि खनिजयुक्त जमिनींवर कर, सेस किंवा अन्य आकारणी करण्याच्या अधिकारांवर मर्यादा येत असल्याचे सोरेन यांनी सांगितले. याशिवाय यापूर्वीच्या थकीत किंवा वसूल न झालेल्या आकारण्यांबाबतच्या दाव्यांवरही या दुरुस्तीचा परिणाम होऊ शकतो, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे..सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भमुख्यमंत्र्यांनी जुलै २०२४ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत राज्यांच्या कर आकारणीच्या अधिकारांचा मुद्दा उपस्थित केला. 'मिनरल एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी विरुद्ध स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया' या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने खनिज हक्कांवर कर आकारण्याबाबत राज्यांच्या विधिमंडळाच्या अधिकारांना मान्यता दिली होती. या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यांचे घटनात्मक आणि आर्थिक अधिकार अबाधित ठेवण्याची मागणी सोरेन यांनी केली..विरोधकांकडून महसुलाच्या आकड्यावर प्रश्नया ठरावाला भाजप सदस्यांनी विरोध केला आणि मतदानापूर्वी सभात्याग केला. विरोधी पक्षनेते बाबूलाल मरांडी यांनी राज्याला दरवर्षी १३ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याच्या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित केले. खनिज महसूल वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतःच्या पातळीवर अधिक प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले. खनिज महसुलाच्या वितरणात केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे राज्यांना अधिक वाटा मिळत असल्याचाही त्यांनी दावा केला.अखेर विरोधी सदस्यांच्या सभात्यागादरम्यान हा ठराव आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आला. संमत ठराव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार असून, MMDR कायद्यातील दुरुस्तीचा पुनर्विचार किंवा ती मागे घेण्याची मागणी त्याद्वारे करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.