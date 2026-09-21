Ayush Hospital: केरळपेक्षा स्वस्त अन् सर्वसामान्यांना परवडणारे आयुष मॉडेल; ९०० कोटींच्या हॉस्पिटलची घोषणा

झारखंड: आयुष उपचारपद्धतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत झारखंडला आयुष क्षेत्रातील महत्त्वाचे केंद्र बनवण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने पाऊल उचलले आहे. रांची येथील पलाश भवनात आयोजित ‘प्रदेश आयुर्वेद संमेलना’त आरोग्यमंत्री डॉ. इरफान अन्सारी यांनी राज्यात ९०० कोटी रुपयांच्या खर्चातून जागतिक दर्जाचे ‘आयुष मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल’ उभारण्याची घोषणा केली. या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले..या महाविद्यालयात शिक्षणासोबतच अत्याधुनिक संशोधन आणि रुग्णसेवेच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. आयुर्वेदासह योग, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथी या आयुष उपचारपद्धतींच्या विकासावर भर दिला जाणार आहे.झारखंडला आयुष हब बनवण्याचा प्रयत्नआयुष आणि आयुर्वेदाच्या उपचारांसाठी केरळचे नाव देशभर घेतले जाते. मात्र, झारखंडमधील नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि मुबलक औषधी वनस्पतींचा योग्य वापर करून राज्यात परवडणाऱ्या दरात आयुष उपचार उपलब्ध करून देता येतील, असे आरोग्यमंत्री डॉ. अन्सारी यांनी सांगितले.झारखंडमध्ये उपलब्ध असलेल्या वनसंपदा आणि औषधी वनस्पतींच्या माध्यमातून आयुष क्षेत्राला चालना देण्याबरोबरच स्थानिक पातळीवर संशोधन आणि उपचार सुविधा विकसित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे..Health: गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी HPV लसीकरणावर भर; NCD मॉडेलमध्ये डिजिटल ट्रॅकिंगचाही समावेश.AI आणि रोबोटिक्सचा आरोग्य सेवेत वापरपारंपरिक उपचारपद्धतींसोबत आधुनिक तंत्रज्ञानाचाही वापर वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे. ३० सप्टेंबर आणि १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राज्यात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), डिजिटल हेल्थ आणि रोबोटिक्स या विषयांवर आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.आरोग्य सेवेत एआय आधारित निदान, डिजिटल तंत्रज्ञान तसेच रोबोटिक सर्जरीसारख्या आधुनिक सुविधांचा वापर वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ सामान्य रुग्णांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर दिला जाणार आहे..आयुर्वेद तज्ज्ञांचे मंथनराष्ट्रीय आयुर्वेद दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित या संमेलनात आयुर्वेद तज्ज्ञ, वैद्य आणि संशोधक सहभागी झाले. पारंपरिक वैद्यकीय ज्ञान, औषधी वनस्पतींची लागवड, आयुर्वेदिक संस्थांचे सक्षमीकरण आणि संशोधन यांसह विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.झारखंड राज्याच्या स्थापनेला २५ वर्षे पूर्ण होत असताना आरोग्य क्षेत्राच्या विकासासाठी नव्या पद्धतीने काम करण्याची गरज असल्याचे डॉ. अन्सारी यांनी सांगितले. आयुष उपचारपद्धती, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि राज्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती यांची सांगड घालून आरोग्य क्षेत्राचा विस्तार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.