देश

Bus Accident: मोठा अपघात! ८० प्रवाशांना घेऊन जाणारी बस दरीत उलटली; ५ जणांचा जागीच मृत्यू, अन्... घटनेनं खळबळ

Jharkhand Bus Accident: बस छत्तीसगडमधील बलरामपूरहून लोध फॉल्सकडे जात होती. अचानक बस दरीत उलटली. ज्यामुळे घबराट पसरली. यात पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे.
Jharkhand Bus Accident

Jharkhand Bus Accident

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

झारखंडमधील लातेहार जिल्ह्यातील महुआतांड पोलीस स्टेशन परिसरात झालेल्या भीषण रस्ते अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला तर २५ हून अधिक जण जखमी झाले. बस उलटल्याने हा अपघात झाला. प्रवासी एका कौटुंबिक कार्यक्रमासाठी जात होते. मोठ्या संख्येने जखमींना रुग्णालयात आणले जात आहे. महुआतांड येथील सरकारी रुग्णालय जखमींनी भरले आहे. या घटनेनंतर हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

Loading content, please wait...
Jharkhand
accident
accident death
bus accident
accident case
Accident Death News

Related Stories

No stories found.