Bus Accident: मोठा अपघात! ८० प्रवाशांना घेऊन जाणारी बस दरीत उलटली; ५ जणांचा जागीच मृत्यू, अन्... घटनेनं खळबळ

झारखंडमधील लातेहार जिल्ह्यातील महुआतांड पोलीस स्टेशन परिसरात झालेल्या भीषण रस्ते अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला तर २५ हून अधिक जण जखमी झाले. बस उलटल्याने हा अपघात झाला. प्रवासी एका कौटुंबिक कार्यक्रमासाठी जात होते. मोठ्या संख्येने जखमींना रुग्णालयात आणले जात आहे. महुआतांड येथील सरकारी रुग्णालय जखमींनी भरले आहे. या घटनेनंतर हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, बस छत्तीसगडमधील बलरामपूरहून लोध फॉल्सकडे जात होती. बसमधील सर्व प्रवासी छत्तीसगडमधील बलरामपूर जिल्ह्यातील रहिवासी होते. ते लग्न समारंभात सहभागी होण्यासाठी लातेहार जिल्ह्यातील महुआदंड येथे जात होते. ओरसा खोऱ्यात बस एका धोकादायक वळणावर येताच चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि बस उलटली. या भीषण अपघातात पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर २५ हून अधिक जण जखमी झाले..लातेहार जिल्ह्यातील महुआदंड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या ओरसा व्हॅलीमध्ये एक बस उलटली. या अपघातात अनेक जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. स्टेशन हाऊस ऑफिसर मनोज कुमार घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी घटनेची चौकशी सुरू केली. घटनास्थळी एक रुग्णवाहिका देखील पाठवण्यात आली. मोठ्या संख्येने जखमींना रुग्णालयात आणले जात आहे. महुआदंड येथील सरकारी रुग्णालय जखमींनी भरले आहे. .बस छत्तीसगडमधील बलरामपूरहून लोध फॉल्सकडे जात होती. अचानक बस दरीत उलटली, ज्यामुळे व्यापक घबराट पसरली. बसमध्ये ८० जण होते. आतापर्यंत पाच महिलांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. बसखाली आणखी मृतदेह असण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. काही जखमी बसखाली अडकल्याचे वृत्त आहे. अपघातग्रस्त बस बलरामपूर येथील ज्ञान गंगा हायस्कूलची होती.