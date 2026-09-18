Goat Farming Subsidy: शेळीपालनासाठी ६.८४ लाखांचे अनुदान; १०० शेळ्या, ५ बोकडांचा फार्म उभारण्याची संधी, कसा करायचा अर्ज?

झारखंड: ग्रामीण भागातील तरुणांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी झारखंड सरकारने ‘मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजने’अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी व्यावसायिक शेळीपालन योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत १०० शेळ्या आणि ५ बोकड क्षमतेचा व्यावसायिक फार्म उभारण्यासाठी सरकारकडून प्रकल्प खर्चाच्या ७० टक्के थेट अनुदान दिले जाणार आहे. राज्यातील ४३७ पशुपालक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.पशुसंवर्धन (नियोजन व प्रशिक्षण) विभागाचे सहसंचालक डॉ. विपिन महथा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ग्रामीण भागातील तरुणांना पशुपालनाच्या माध्यमातून स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे आणि मांस उत्पादनाला चालना देणे हा या योजनेमागील उद्देश आहे..९.७८ लाखांचा प्रकल्प; ६.८४ लाखांचे अनुदान१०० शेळ्या आणि ५ बोकडांच्या क्षमतेच्या फार्मसाठी एकूण ९ लाख ७८ हजार रुपयांचा प्रकल्प खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. त्यापैकी ७० टक्के म्हणजेच ६ लाख ८४ हजार ६०० रुपयांचे अनुदान सरकारकडून दिले जाणार आहे. उर्वरित २ लाख ९३ हजार ४०० रुपये लाभार्थ्याला स्वतः उभारावे लागतील.लाभार्थ्याच्या ३० टक्के हिस्स्यापैकी १५ टक्के रक्कम बँकेच्या कर्जाच्या माध्यमातून उभारण्याची सुविधाही देण्यात आली आहे. प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर अनुदानाचा पहिला ४० टक्के हप्ता दिला जाणार असून, शेड आणि इतर पायाभूत सुविधांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित ६० टक्के अनुदान देण्यात येईल. मात्र, लाभार्थ्याचा स्वतःचा हिस्सा जमा झाल्यानंतर आणि बँकेची कर्जरक्कम वर्ग झाल्यानंतरच अनुदानाची रक्कम खात्यात जमा केली जाणार आहे..कोणाला मिळणार लाभ?या योजनेसाठी अर्जदार झारखंडचा कायमस्वरूपी रहिवासी असणे आवश्यक आहे. त्याला शेळीपालनाचा पूर्वानुभव असणे अपेक्षित असून, संबंधित प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना निवड प्रक्रियेत प्राधान्य दिले जाणार आहे.अर्जदाराकडे किमान ५० डिसमिल स्वतःची जमीन असावी किंवा किमान १० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर घेतलेली जमीन असावी. या जागेवर सावली देणारी झाडे असणेही आवश्यक आहे. त्याचबरोबर मागील एका वर्षातील सरासरी बँक बॅलन्स किंवा बँकेचे सहमती पत्र सादर करावे लागणार आहे.लाभार्थ्याला फार्म किमान १० वर्षे सुरू ठेवण्याचे हमीपत्र द्यावे लागेल. फार्ममध्ये रोगप्रतिबंधक नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची नियमित तपासणी जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांकडून केली जाणार आहे..४३७ फार्म उभारण्याचे उद्दिष्टराज्यात या योजनेंतर्गत एकूण ४३७ व्यावसायिक शेळीपालन फार्म उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यात रांची जिल्ह्यासाठी सर्वाधिक ४७ फार्मचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जमशेदपूर आणि पलामूसाठी प्रत्येकी २६, हजारीबागसाठी २५, चाईबासासाठी २३ आणि दुमकासाठी २२ फार्मचे उद्दिष्ट आहे.गोड्डा येथे २०, गढवा १९, साहिबगंज आणि गुमला प्रत्येकी १८, गिरिडीह १७, देवघर, धनबाद आणि बोकारो प्रत्येकी १६, तर चतरा, पाकुड आणि सरायकेला येथे प्रत्येकी १५ फार्मचे उद्दिष्ट आहे. लोहरदगा जिल्ह्यासाठी ९ फार्मचे सर्वात कमी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे..अर्जाची प्रक्रिया कशी असेल?इच्छुक अर्जदारांनी विहित नमुन्यातील अर्जासोबत घोषणापत्र, शपथपत्र आणि आवश्यक कागदपत्रे संबंधित प्रखंड पशुसंवर्धन कार्यालय किंवा जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालयात जमा करावीत.यानंतर अधिकाऱ्यांकडून प्रस्तावित जागेची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाईल. पात्र प्रस्ताव पुढील प्रक्रियेसाठी पशुसंवर्धन संचालकांकडे पाठवण्यात येतील. संचालनालय स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या समितीकडून पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम निवड केली जाणार आहे.या योजनेमुळे शेळीपालनाला व्यावसायिक स्वरूप देऊ इच्छिणाऱ्या पात्र पशुपालकांना मोठ्या प्रमाणावर भांडवली मदत मिळण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.