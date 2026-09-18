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Goat Farming Subsidy: शेळीपालनासाठी ६.८४ लाखांचे अनुदान; १०० शेळ्या, ५ बोकडांचा फार्म उभारण्याची संधी, कसा करायचा अर्ज?

Goat Farming Subsidy: झारखंड सरकारची ‘मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना’ ग्रामीण तरुणांसाठी मोठी संधी; १०० शेळ्या व ५ बोकडांच्या फार्मसाठी ७० टक्के थेट अनुदान, ४३७ लाभार्थ्यांना व्यावसायिक शेळीपालनाचा मार्ग मोकळा
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सकाळ वृत्तसेवा
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झारखंड: ग्रामीण भागातील तरुणांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी झारखंड सरकारने ‘मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजने’अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी व्यावसायिक शेळीपालन योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत १०० शेळ्या आणि ५ बोकड क्षमतेचा व्यावसायिक फार्म उभारण्यासाठी सरकारकडून प्रकल्प खर्चाच्या ७० टक्के थेट अनुदान दिले जाणार आहे. राज्यातील ४३७ पशुपालक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

पशुसंवर्धन (नियोजन व प्रशिक्षण) विभागाचे सहसंचालक डॉ. विपिन महथा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ग्रामीण भागातील तरुणांना पशुपालनाच्या माध्यमातून स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे आणि मांस उत्पादनाला चालना देणे हा या योजनेमागील उद्देश आहे.

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