Jharkhand Doctors Retirement Age : कोरोना काळातील वाढीव निवृत्ती वय पूर्ववत; दोन वर्षांनंतर ६५ वर्षांचा नियम लागू

झारखंडमध्ये गैर-शैक्षणिक आणि तज्ज्ञ शासकीय डॉक्टरांच्या निवृत्तीचे वय ६७ वर्षांवरून पुन्हा ६५ वर्षे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कोरोना महामारीच्या काळात डॉक्टरांची कमतरता लक्षात घेऊन निवृत्तीचे वय ६५ वरून ६७ वर्षे करण्यात आले होते. आता ही वाढीव वयोमर्यादा पूर्ववत करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, आरोग्य विभागाने यासंदर्भात अधिकृत संकल्प जारी केला आहे..मात्र, हा निर्णय तत्काळ लागू होणार नाही. संकल्प जारी झाल्याच्या दोन वर्षांनंतर नवीन निवृत्ती नियम प्रभावी होणार आहे. या कालावधीत डॉक्टरांची नवीन भरती आणि आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे..Sindhi Kala Kendra : फाळणीच्या वेदना सोसूनही संस्कृती-संस्कार जपले; सिंधी समाजाच्या महापुरुषांचे जीवनचरित्र अभ्यासक्रमात.कोरोना काळातील निर्णय आता पूर्ववतकोरोना महामारीच्या काळात आरोग्य यंत्रणेवर मोठा ताण निर्माण झाला होता. डॉक्टरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी गैर-शैक्षणिक आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या निवृत्तीचे वय ६५ वरून ६७ वर्षे करण्यात आले होते. मात्र, महामारीची परिस्थिती संपल्यानंतर ही वाढीव वयोमर्यादा कायम ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचे सरकारचे मत आहे.आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण आणि कुटुंब कल्याण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह यांनी हा संकल्प जारी केला आहे. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी जारी करण्यात आलेला पूर्वीचा संकल्प रद्द होणार आहे..दुर्गम भागातील सेवेलाही अडचणीराज्यातील भौगोलिक परिस्थितीमुळे दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टरांची सेवा महत्त्वाची आहे. वाढत्या वयामुळे काही ज्येष्ठ डॉक्टरांना अशा भागात नियमित सेवा देताना अडचणी येत असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. तसेच वरिष्ठ प्रशासकीय जबाबदाऱ्या स्वीकारण्याबाबतही काही डॉक्टरांकडून अनिच्छा व्यक्त केली जात असल्याचे संकल्पात नमूद आहे..सेवा संहितेत होणार दुरुस्तीनिवृत्तीचे वय ६५ वर्षे करण्यासाठी ‘झारखंड सेवा संहिता’मधील नियम ७३ मध्ये आवश्यक दुरुस्ती केली जाणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या २०१६ मधील आदेशासह उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगडमधील नियमांचाही अभ्यास करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे..Ajit Agarkar च्या जागी कोण? रोहित शर्माशी पंगा महागात पडला, BCCI ने शॉर्टलिस्ट केली दोन नावं, दोघांचेही मुंबई इंडियन्सशी कनेक्शन.दोन वर्षांत नवीन डॉक्टरांची भरतीनिवृत्तीचे वय कमी केल्यानंतर आरोग्य यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण येऊ नये, यासाठी सरकारने नवीन डॉक्टरांच्या भरतीला गती दिली आहे. आतापर्यंत तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची १७६, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ३३८, दंत शल्यचिकित्सकांची १३, तर सहायक प्राध्यापकांची ५५ पदे भरण्यात आली आहेत. अशा प्रकारे एकूण ५८२ नियुक्त्या झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे.याशिवाय राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी पदांवरही नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. पुढील दोन वर्षांत ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील रुग्णालयांसाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान सरकारसमोर असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.