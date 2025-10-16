देश

Jharkhand Elephants: झारखंडमध्ये हत्तींच्या संख्येत मोठी घट; देशातील पहिल्या डीएनए आधारित गणनेचा अहवाल

Jharkhand Elephant Population Drops Drastically: झारखंडमधील हत्तींच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे; डीएनए आधारित गणनेत हत्तींची सरासरी संख्या २१७ एवढी आढळली. वन्यजीव तज्ज्ञ हत्ती-मानव संघर्ष आणि अधिवास नष्ट होण्याबाबत सावध करत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
रांची : झारखंडमध्ये हत्तींच्या संख्येत मोठी घट झाली असून ती २०१७ मधील ६७८ वरुन २१७ पर्यंत घसरली आहे. देशात प्रथमच केलेल्या डीएनए आधारित गणनेद्वारे हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. हत्तींच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर घट होत असल्याने वन्यजीव तज्ज्ञांनी सावधानतेचा इशारा दिला असून हत्ती-मनुष्यातील वाढता संघर्ष याला कारणीभूत असल्याचेही म्हटले आहे.

