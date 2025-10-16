Jharkhand Elephants: झारखंडमध्ये हत्तींच्या संख्येत मोठी घट; देशातील पहिल्या डीएनए आधारित गणनेचा अहवाल

रांची : झारखंडमध्ये हत्तींच्या संख्येत मोठी घट झाली असून ती २०१७ मधील ६७८ वरुन २१७ पर्यंत घसरली आहे. देशात प्रथमच केलेल्या डीएनए आधारित गणनेद्वारे हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. हत्तींच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर घट होत असल्याने वन्यजीव तज्ज्ञांनी सावधानतेचा इशारा दिला असून हत्ती-मनुष्यातील वाढता संघर्ष याला कारणीभूत असल्याचेही म्हटले आहे..अखिल भारतीय समकालीन हत्ती गणना २०२५ नुसार झारखंडमध्ये हत्तींची संख्या १४९ ते २८६ दरम्यान असण्याचा अंदाज आहे. हत्तींची सरासरी संख्या २१७ असू शकते. २०२१ मध्ये याबाबत सर्वेक्षण सुरू झाल्यानंतर पर्यावरण मंत्रालयाने चार वर्षांनी अहवाल प्रकाशित केला..झारखंडमधील जंगलाचे क्षेत्र राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळापैकी ३१.५१ टक्के इतके आहे. वनसंपदा व खनिजांनी हे राज्य समृद्ध आहे. राज्यातील पलामू व्याघ्र प्रकल्प आणि कोल्हान विभागातील सराईकेला-खारसवान, पूर्व व पश्चिम सिंगभूम या जिल्ह्यांत हत्तींचा प्रामुख्याने अधिवास आहे..मात्र, हा अधिवासच नष्ट होऊ लागल्याने हत्ती हजारीबागसह राज्याची राजधानी असलेल्या रांचीकडे स्थलांतर करत आहेत. त्यामुळे मनुष्याबरोबरच्या संघर्षाचा धोका वाढला आहे, असेही या अहवालात नमूद केले आहे. आजारपण, विजेचा धक्का बसणे, विषप्रयोग, शिकार आणि रेल्वेच्या धडकेत हत्तींचे मृत्यू झाले आहेत. पश्चिम सिंगभूम जिल्ह्यात झालेल्या ‘आयईडी’ स्फोटात पाच हत्तींचा मृत्यू झाला होता..मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एस. आर. नटेश म्हणाले, की हत्तींच्या संख्येच्या अंदाज अहवालाचा अभ्यास केला जात आहे. अहवालातील आकडेवारी आमच्या अंदाजापेक्षा खूपच कमी आहे. २०१७ पर्यंत थेट निरीक्षण ही गणनेची पद्धत होती. या वेळी ती पद्धत वापरली गेली का, हे तपासावे लागेल. हत्तींचे नैसर्गिक अधिवास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. आम्ही जंगलात गवताळ प्रदेश विकसित करत आहोत आणि अन्नासाठी पिकांचीही लागवड करत आहोत. त्याचप्रमाणे, हत्तींचे कॉरिडारही निश्चित करण्यात आले असून सुधारणा योजनांवर काम सुरू आहे..सर्वाधिक हत्ती असलेली राज्येआसाम४,१५९तमिळनाडू३,१३६कर्नाटक६,०१३.धक्कादायक! 'साेलापुरमध्ये तरुणाने व्हिडिओ पाठवून जीवन संपवले'; दोनच महिन्यापूर्वी विवाह, भलतचं कारण आलं समाेर...झारखंड हत्तीसाठी सुरक्षित राहिलेले नाही. आपण खाणकाम, रस्ते व इतर गोष्टींमधून हत्तींचा नैसर्गिक अधिवास नष्ट केला आहे. हत्तींसाठीच्या कॉरिडॉरवर एकतर अतिक्रमण झाले आहे किंवा ते नष्ट झाले आहेत. जंगलेही कमी होत असल्याने हत्तींना अन्नटंचाई, विशेषत: बांबूची टंचाई भासत आहे. त्यामुळे, त्यांना झारखंडबाहेर जाण्याखेरीज दुसरा पर्याय नाही. हत्ती झारखंडचा राज्य प्राणी असला तरी त्यांच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकार फारसे काही करत नाही.- डी.एस. श्रीवास्तव, माजी सदस्य, झारखंड राज्य वन्यजीव मंडळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.