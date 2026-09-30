Jharkhand Aarogya : २५ चिमुकल्यांना मोफत हृदयशस्त्रक्रिया; सरकारने उपचारांसाठी कोचीला केले रवाना

झारखंड ;आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्यामुळे महागड्या हृदयशस्त्रक्रियेपासून वंचित राहणाऱ्या बालकांसाठी झारखंड सरकारने विशेष मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत २५ बालकांना मोफत हृदयशस्त्रक्रियेसाठी केरळमधील कोची येथील अमृता हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आले आहे.आरोग्यमंत्री डॉ. इरफान अन्सारी स्वतः हटिया रेल्वे स्थानकावर पोहोचले. त्यांनी बालकांची आणि त्यांच्या पालकांची भेट घेऊन त्यांना धीर दिला आणि उपचारासाठी कोचीला जाणाऱ्या कुटुंबांना शुभेच्छा दिल्या..शस्त्रक्रियेसह उपचारांचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलणारहृदयशस्त्रक्रिया आणि आयसीयू उपचाराचा खर्च मोठा असल्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी तो परवडणे कठीण असते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने या बालकांच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.एका बालकाच्या उपचारासाठी सुमारे १० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. शस्त्रक्रिया, आयसीयू, औषधे आणि इतर वैद्यकीय उपचारांचा खर्च शासनाकडून केला जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित कुटुंबांना उपचारासाठी स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागणार नाही..राहणे, जेवण आणि रेल्वे प्रवासही मोफतबालकांसोबत जाणाऱ्या पालकांसाठीही सरकारकडून सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. कोचीतील रुग्णालयात उपचाराच्या कालावधीत रुग्ण आणि पालकांच्या राहण्याची व भोजनाची व्यवस्था केली जाणार आहे.झारखंड ते कोची आणि परतीचा रेल्वे प्रवासाचा खर्चही शासनाकडून केला जाणार आहे. शस्त्रक्रियेनंतर बालक घरी परत येईपर्यंत आरोग्य विभागाकडून आवश्यक फॉलो-अप आणि देखरेख केली जाणार आहे..पहिल्या तुकडीतील मुलांवर यशस्वी उपचारयापूर्वी या मोहिमेअंतर्गत बालकांची पहिली तुकडी कोचीला पाठवण्यात आली होती. या मुलांवर हृदयशस्त्रक्रिया करण्यात आल्या असून उपचारानंतर ती मुले सुखरूप झारखंडमध्ये परतली आहेत.पहिल्या तुकडीच्या अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर आता दुसऱ्या तुकडीतील २५ बालकांना उपचारासाठी पाठवण्यात आले आहे. या वर्षात राज्यातील गंभीर हृदयविकार असलेल्या १०० बालकांवर मोफत शस्त्रक्रिया करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे..‘गरीब मुलांचे प्राण वाचवणे ही प्राथमिकता’हटिया रेल्वे स्थानकावर आरोग्यमंत्री डॉ. इरफान अन्सारी यांनी गरीब कुटुंबांना वेळेवर उपचार मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. जन्मजात हृदयविकार असलेल्या अनेक मुलांना आर्थिक अडचणींमुळे वेळेवर उपचार मिळत नाहीत. त्यामुळे अशा मुलांना शोधून त्यांच्यावर उपचार करण्याला प्राधान्य दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.एका मुलाचे प्राण वाचवून त्याच्या पालकांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा आनंद आणणे हे या उपक्रमाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..लोकप्रतिनिधींनी गरजू मुलांची माहिती द्यावीराज्यातील खासदार, आमदार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या गावात, पंचायत किंवा मतदारसंघात हृदयविकाराने त्रस्त असलेले आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल मूल आढळल्यास त्याची माहिती आरोग्य विभागाला द्यावी, असे आवाहन आरोग्यमंत्र्यांनी केले आहे.अशा गरजू बालकांना उपचाराच्या कक्षेत आणून त्यांच्यावर आवश्यक वैद्यकीय उपचार करण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत. ग्रामीण भागातील गरजू बालकांचा शोध घेण्यासाठी जिल्हास्तरावर आरोग्य शिबिरे आणि तपासणीची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची तयारीही विभागाने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.