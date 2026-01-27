Shocking News : पिस्तूल हातात घेऊन बनवत होता रील, अचानक ट्रिगर दबला अन् पत्नीला लागली गोळी... धक्कादायक घटनेने खळबळ

Jharkhand Reel Shooting Incident: झारखंडमधील गिरिडीह जिल्ह्यातून एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे, सोशल मीडियावर रील बनवण्याच्या हव्यासाने एका कुटुंबाचा आनंद हिरावला. धनवार पोलिस स्टेशन परिसरातील परसन ओपी येथील खिजरसोटा येथे एका व्यक्तीने रील चित्रित करताना स्वतःच्या पत्नीवर गोळी झाडली. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत आरोपी पतीला अटक केली आणि तुरुंगात पाठवले. .आरोपी मोहम्मद इसराफिल अन्सारी उर्फ राजा २३ जानेवारी रोजी संध्याकाळी त्याची पत्नी गजाला सोबत मोबाईल फोनवर रील शूट करत होता. रीलमध्ये दाखवण्यासाठी त्याने एक बेकायदेशीर पिस्तूल (देशी बनावटीची पिस्तूल) धरली होती. व्हिडिओ बनवत असतानाअचानक ट्रिगर वाजला आणि गोळी थेट गजालाच्या तोंडावर लागली. .घटनेनंतर, आरोपी त्याच्या जखमी पत्नीला रुग्णवाहिकेतून घेऊन जात होता. माहिती मिळताच, पोलिस अधीक्षकांच्या सूचनेनुसार एक पथक तयार करण्यात आले. पोलिसांनी फिल्मी स्टाईलने पाठलाग करून कर्माटंडजवळ रुग्णवाहिकेला थांबवले. महिलेची प्रकृती गंभीर असल्याने तिला ताबडतोब रांची येथील रिम्स येथे रेफर करण्यात आले, जखमी महिला मृत्यूशी झुंज देत आहे. .BJP Woman Worker Assault : भाजपच्या महिला कार्यकर्त्याला विवस्त्र करुन मारहाण केल्याचा आरोप, पोलीस आयुक्तांनी सांगितलं नेमकं काय घडलं ?.आरोपीच्या ठिकाणावरून पोलिसांनी घटनेत वापरलेले एक पिस्तूल आणि देशी बनावटीचे पिस्तूल जप्त केले. आरोपीविरुद्ध शस्त्रास्त्र कायद्याच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. चौकशीदरम्यान, आरोपीने कबूल केले की तो रील बनवत असताना चुकून गोळी झाडली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.