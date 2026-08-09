विद्यार्थ्यांसमोर झुकलं झारखंड सरकार; JPSC परीक्षा रद्द करण्याचं आश्वासन, ९० दिवसांत CID चौकशी

झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या (JPSC) परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचे आरोप, रखडलेल्या परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेत बदल करण्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थी गेल्या काही काळापासून आंदोलन करत आहेत. आता या आंदोलनाला यश मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारने ही परीक्षा रद्द करण्याचे आश्वासन दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. आज विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ आणि सरकार यांच्यात बैठक पार पडली. यावेळी सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची माहिती समोर आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी CID तपास ९० दिवसांत पूर्ण करण्याचे आश्वासन सरकारच्या समितीकडून देण्यात आले आहे. यासोबतच आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित बाबींची चौकशी EDकडून केली जाईल, असेही बैठकीत सांगण्यात आल्याचे समजते. या प्रकरणातील वेगवेगळ्या पैलूंची चौकशी विविध यंत्रणांकडून करण्याची तयारी असल्याचे चित्र आहे..Jharkhand Paperleak: सरकार अन् आंदोलक विद्यार्थ्यांमध्ये २ तास सकारात्मक चर्चा; 'CBI तपासाच्या' एका अटीवर अडकले घोडे.बैठकीत १४वी JPSC परीक्षा रद्द करण्याबाबत सरकारच्या समितीने भूमिका मांडल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. त्याचबरोबर २०२३-२५ मधील बॅकलॉग JPSC परीक्षाही रद्द करण्याबाबत चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, या सर्व निर्णयांबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही..Jharkhand Protest Reason : 38 प्रश्न सोडवले, तरी सरकारी नोकरी, झारखंडमधील स्कॅम काय?.परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने घ्याव्यात, गैरप्रकारांची चौकशी व्हावी आणि भरती प्रक्रियेत विश्वासार्हता निर्माण व्हावी, या मागण्यांसाठी विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यामुळे सरकारकडून मिळालेल्या या आश्वासनांकडे विद्यार्थी आंदोलनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.