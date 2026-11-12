Jharkhand Gramin Bank: झारखंडमधील ५१ लाख महिलांना मिळणार मोफत अपघात विमा? ग्रामीण बँकेचा मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव

झारखंडमधील मुख्यमंत्री मंईयां सन्मान योजनेच्या ५१ लाखांहून अधिक लाभार्थी महिलांना आता मोफत अपघात विमा संरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे. झारखंड ग्रामीण बँकेचे अध्यक्ष मदन मोहन बरियार यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याकडे सादर केला आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास बँक स्वतःच्या खर्चातून महिलांना प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेचा लाभ देणार आहे..या प्रस्तावानुसार, मंईयां सन्मान योजनेतील लाभार्थी महिलांना झारखंड ग्रामीण बँकेशी जोडण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्यांना प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत अपघात विमा संरक्षण देण्याची बँकेची तयारी आहे. तसेच, एक वर्षानंतर बँकेच्या खर्चातून प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेचा लाभ देण्यावरही विचार केला जाणार आहे..५१ लाखांहून अधिक महिलांना विमा संरक्षणाचा प्रस्तावझारखंड ग्रामीण बँकेचे अध्यक्ष मदन मोहन बरियार यांनी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना सादर केलेल्या प्रस्तावात राज्यातील ५१ लाखांपेक्षा अधिक लाभार्थी महिलांना बँकेशी जोडण्याची भूमिका मांडली आहे. या महिलांना प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेचा लाभ बँकेच्या खर्चातून देण्यात येईल.तसेच, महिलांना बँकेशी जोडून एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेचे संरक्षण देण्याबाबतही बँक विचार करणार आहे. यामुळे महिलांना अपघात विम्यासोबत जीवन विम्याचे संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो..३० हजार महिलांना २५१ कोटींचे कर्जवाटपमहिला सक्षमीकरण केवळ आर्थिक मदतीपुरते मर्यादित न ठेवता महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे आवश्यक असल्याचे बँकेचे अध्यक्ष मदन मोहन बरियार यांनी नमूद केले आहे. त्यासाठी महिलांना बँकिंग व्यवस्था, संस्थात्मक कर्ज आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांशी जोडण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.झारखंड ग्रामीण बँकेने आतापर्यंत मंईयां सन्मान योजनेतील सुमारे ३० हजार महिला लाभार्थींना २५१ कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. या कर्जाच्या माध्यमातून महिला लघुउद्योग आणि स्वयंरोजगाराचे उपक्रम राबवत आहेत..सरकार आणि बँकेदरम्यान सामंजस्य कराराची मागणीया प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी झारखंड सरकार आणि झारखंड ग्रामीण बँक यांच्यात सामंजस्य करार (एमओयू) करण्याची विनंती बँकेच्या अध्यक्षांनी केली आहे. यासाठी संबंधित विभागाला आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश देण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याकडे करण्यात आले आहे.या प्रस्तावाला राज्य सरकारची मान्यता मिळाल्यास मंईयां सन्मान योजनेच्या लाभार्थी महिलांना आर्थिक मदतीसोबतच विमा संरक्षण आणि बँकिंग सुविधांचा लाभ मिळू शकतो. मात्र, प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारची मान्यता आणि सामंजस्य कराराची प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.