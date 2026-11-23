रांची : झारखंड उच्च न्यायालयाचे विद्यमान मुख्य न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक हे २७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सेवानिवृत्त होत असल्याने त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याची नियुक्ती वेळेत करावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमला पत्राद्वारे केली आहे. उच्च न्यायालयात वारंवार प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नेमण्याची वेळ येत असल्याने प्रशासकीय सातत्य आणि संस्थात्मक नियोजनावर परिणाम होत असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे.मुख्यमंत्र्यांनी पूर्णवेळ मुख्य न्यायमूर्तींची नियुक्ती तातडीने करण्याची मागणी केली असून, न्यायालयाच्या कामकाजात स्थिरता आणि जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी नियमित नेतृत्व आवश्यक असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे..वारंवार प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नियुक्त करण्याची वेळझारखंड उच्च न्यायालयात यापूर्वीही मुख्य न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीमध्ये सातत्याचा अभाव दिसून आला आहे. १९ डिसेंबर २०२२ रोजी न्यायमूर्ती रवी रंजन सेवानिवृत्त झाल्यानंतर विद्यमान मुख्य न्यायमूर्तींची नियुक्ती होईपर्यंत चार मुख्य न्यायमूर्ती बदलले. यापैकी एका न्यायमूर्तींचा कार्यकाळ केवळ दोन आठवड्यांचा होता.याच कालावधीत तीन वेळा प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यात आली. या नियुक्त्यांचा कार्यकाळ दोन ते सहा महिन्यांपर्यंत राहिला. वारंवार होणाऱ्या नेतृत्वबदलांमुळे न्यायालयाच्या प्रशासकीय कामकाजात अनिश्चितता निर्माण होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात निदर्शनास आणून दिले..प्रशासकीय सातत्य आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास महत्त्वाचामुख्य न्यायमूर्ती हे उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय आणि न्यायिक कामकाजातील महत्त्वाचे पद आहे. या पदावर वारंवार तात्पुरत्या नियुक्त्या झाल्यास दीर्घकालीन नियोजन, प्रशासकीय निर्णय आणि संस्थात्मक कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो.न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी स्थिर नेतृत्व असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुख्य न्यायमूर्तींच्या सेवानिवृत्तीपूर्वीच उत्तराधिकाऱ्याची नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्याची गरज असल्याचे हेमंत सोरेन यांनी अधोरेखित केले..पद रिक्त होण्यापूर्वी नियुक्ती करण्याच्या नियमाचा दाखलामुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या पूर्वीच्या निर्णयाचाही पत्रात संदर्भ दिला आहे. उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्तींचे पद रिक्त होण्याच्या सुमारे दोन महिने आधीच भावी मुख्य न्यायमूर्तींची बदली करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी व्यवस्था असल्याचे त्यांनी नमूद केले.यामुळे नव्याने नियुक्त होणाऱ्या मुख्य न्यायमूर्तींना संबंधित उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची माहिती घेता येते आणि पदभार स्वीकारताना प्रशासकीय अडचणी कमी होतात. न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांच्या सेवानिवृत्तीची तारीख जवळ आली असताना उत्तराधिकाऱ्याच्या नियुक्तीबाबत निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.