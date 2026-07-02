Jharkhand High Court Verdict : ऑफिसमधील चहा पावडर घरी नेली अन् १७ वर्षांची नोकरी गमावली; हायकोर्टाने दिला महत्त्वाचा निर्णय

झारखंडमध्ये एका सरकारी कार्यालयातून चहा पावडर आणि बिस्किटे घरी नेणाऱ्या शिपायाला कामावरुन काढून टाकल्याचा प्रकार घडला आहे. या कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयात दाद मागताच त्याला परत कामावर घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.झारखंड उच्च न्यायालयाने बोकारो जिल्हा ग्रामीण विकास संस्थेतील (DRDA) कंत्राटी शिपाई रणजित कुमार हिमांशू यांची सेवा समाप्त करण्याचा निर्णय रद्द केला आणि त्यांना पुन्हा कामावर घेण्याचे आदेश दिले. सरकारच्या या कारवाईला असंवेदनशील आणि न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे नमूद करत, न्यायालयाने स्पष्ट केले की किरकोळ आरोपांसाठी कठोर शिक्षा देणे अयोग्य आहे. .बोकारो येथील DRDA मध्ये सुमारे १७ वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या रणजित कुमार हिमांशू यांच्यावर कार्यालयातून चहा पावडर आणि काही बिस्किटे घरी नेल्याचा आरोप होता. या आरोपानंतर तत्कालीन उप-विकास आयुक्तांनी (DDC) १६ मार्च २०२२ रोजी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. मात्र, त्या नोटीसमध्ये नेमक्या कोणत्या वस्तू गहाळ झाल्या होत्या, याचा उल्लेख नव्हता. रणजित यांनी त्यानंतर त्या वस्तू परत केल्या असल्या तरीही, २ मे २०२२ रोजी त्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली. .न्याय मिळवण्यासाठी रणजित यांनी झारखंड उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान, त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी उरलेली चहा पावडर आणि बिस्किटे घरी नेल्याची कबुली दिली होती आणि नोटीस मिळाल्यानंतर त्या वस्तू परतही केल्या होत्या. असे असूनही, पुरेसे कारण किंवा सविस्तर चौकशीशिवाय त्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली..MSRTC Officials: एसटीचा तोटा भरून काढा, नाहीतर नोकरी गमवा! प्रताप सरनाईकांचा कामचुकार अधिकाऱ्यांना अल्टिमेटम; ३० दिवसांची मुदत.मुख्य न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक आणि न्यायमूर्ती राजेश शंकर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी केली आणि प्रशासकीय कारवाईबाबत कठोर निरीक्षणे नोंदवली. न्यायालयाने म्हटले की, कर्मचाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई निश्चित करताना आरोप आणि शिक्षा यांच्यात समतोल असणे आवश्यक आहे. जर त्या चुकीमुळे सरकारी यंत्रणेचे गंभीर नुकसान झाले नसेल, तर सर्वात कठोर शिक्षा देणे न्याय्य मानले जाऊ शकत नाही..उच्च न्यायालयाने DRDA बोकारो यांना रणजित कुमार हिमांशू यांना १० जुलैपूर्वी पुन्हा कामावर घेण्याचे आणि ३० जुलैपर्यंत त्यांच्या थकीत पगारापैकी ५० टक्के रक्कम देण्याचे निर्देश दिले आहेत. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हा निकाल केवळ एका कर्मचाऱ्याला पुन्हा कामावर घेण्यापुरता मर्यादित नाही; तर तो प्रशासकीय निर्णयांमध्ये संवेदनशीलता, निष्पक्षता आणि शिक्षेचे प्रमाण योग्य असणे या गोष्टींचे महत्त्व अधोरेखित करतो. भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये हा निर्णय एक महत्त्वपूर्ण दाखला ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.