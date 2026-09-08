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रात्री घरात घुसून महिलेचे कपडे उचलणं बलात्काराचा प्रयत्न नाही, हायकोर्टाचा आरोपीला दिलासा

Jharkhand High Court झारखंड हायकोर्टाने ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला बदलत आरोपीला मोठा दिलासा दिला आहे. बलात्काराच्या प्रयत्नाचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नसल्याचं हायकोर्टाने म्हटलं.
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सूरज यादव
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रात्री एखाद्या महिलेच्या घरात घुसून तिचे कपडे उचलण्याचा प्रयत्न गंभीर गुन्हा असू शकतो पण त्याला बलात्काराचा प्रयत्न म्हणता येणार नाही असं निरीक्षण झारखंड हायकोर्टाने नोंदवलंय. एका २६ वर्षे जुन्या खटल्याच्या सुनावणीवेळी हायकोर्टाने अशी टिप्पणी केलीय. महिलेच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावण्याच्या इराद्याने ताकदीचा वापर आणि बलात्काराचा प्रयत्न यात कायद्याने फरक आहे. न्यायमूर्ती प्रदीप कुमार श्रीवास्तव यांनी निर्णय दिलाय.

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