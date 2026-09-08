रात्री घरात घुसून महिलेचे कपडे उचलणं बलात्काराचा प्रयत्न नाही, हायकोर्टाचा आरोपीला दिलासा

रात्री एखाद्या महिलेच्या घरात घुसून तिचे कपडे उचलण्याचा प्रयत्न गंभीर गुन्हा असू शकतो पण त्याला बलात्काराचा प्रयत्न म्हणता येणार नाही असं निरीक्षण झारखंड हायकोर्टाने नोंदवलंय. एका २६ वर्षे जुन्या खटल्याच्या सुनावणीवेळी हायकोर्टाने अशी टिप्पणी केलीय. महिलेच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावण्याच्या इराद्याने ताकदीचा वापर आणि बलात्काराचा प्रयत्न यात कायद्याने फरक आहे. न्यायमूर्ती प्रदीप कुमार श्रीवास्तव यांनी निर्णय दिलाय. .न्यायालयाने आरोपीला बलात्काराचा प्रयत्न केल्याच्या गुन्ह्यात दिलासा दिला. पण महिलेच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावण्याच्या इराद्याने केलेल्या कृतीबद्दल शिक्षा कायम ठेवली. झारखंडच्या पूर्वी सिंहभूम जिल्ह्यातले हे प्रकरण आहे. आरोपीला ट्रायल कोर्टाने बलात्काराचा प्रयत्न केल्या प्रकरणी दोषी ठरवत ४ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती..मुलांना शाळेत जायला चीनने बांधली ९०० फूट उंच लिफ्ट, आता पर्यटकांची होते गर्दी; विद्यार्थ्यांचा ३ तासांचा प्रवास काही मिनिटात.आरोपीने ट्रायल कोर्टाच्या शिक्षेला आव्हान देत हायकोर्टात याचिका दाखल केली. हायकोर्टाने या प्रकरणी सुनावणीनंतर ट्रायल कोर्टच्या निर्णयात बदल केला. आरोपीवर असलेला बलात्काराच्या प्रयत्नाचा गुन्हा वगळून इतर गुन्ह्यात दोषी ठरवलं. हायकोर्टाने आरोपीला ताब्यात घेतल्यानंतर ८ महिने तुरुंगात काढल्याची शिक्षा पुरेसी मानलीय. न्यायालयाने म्हटलं की, न्याय मिळण्यासाठी इतकी शिक्षा पुरेसी आहे. तसंच आरोपीचे अपील तत्वता स्वीकारण्यात आलं आहे..1999मध्ये २६ डिसेंबरच्या रात्री आरोपी महिलेच्या घरात घुसला आणि तिचे कपडे उचलण्याचा प्रयत्न केला. घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी त्याला अटक केली आणि पोलिसांनी त्याच्या विरोधात नंतर आरोपपत्र दाखल केलं. या प्रकरणी सुनावणीवेळी ट्रायल कोर्टाने बलात्काराचा प्रयत्न मानत चार वर्षांची शिक्षा सुनावली होती..ट्रायल कोर्टाच्या शिक्षेला रद्द ठरवत हायकोर्टाने बलात्काराचा प्रयत्न मानण्यासाठी आरोपीचं कृत्य गुन्हा करण्याच्या जवळ असायला हवं असं म्हटलंय. उपलब्ध पुरावे आरोपीच्या कृतीमुळे महिलेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारे असल्याचं सिद्ध करतात पण याला बलात्काराचा प्रयत्न ठरवण्यासाठी पुरेसे नाहीत असंही हायकोर्टाने स्पष्ट केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.