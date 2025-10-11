देश

Naxal IED Blast: नक्षलवाद्यांकडून पुन्हा भ्याड हल्ला! आयईडी स्फोटात १ जवान शहीद तर...; जखमींमध्ये आमदारांच्या भावाचाही समावेश

Jharkhand IED Blast News: नक्षलवाद्यांनी पुन्हा एकदा भ्याड कृत्य केले आहे. सारंडा जंगलात दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी नक्षलवाद्यांनी आयईडी स्फोट घडवून सुरक्षा दलांना लक्ष्य केले.
झारखंडमधील चाईबासा जिल्ह्यातील सारंडा जंगलात नक्षलवाद्यांनी केलेल्या आयईडी स्फोटात हेड कॉन्स्टेबल महेंद्र लस्कर शहीद झाले. या हल्ल्यात लस्कर यांच्या व्यतिरिक्त आणखी दोन जवान जखमी झाले. त्यापैकी एक खरसावनचे आमदार दशरथ गगराय यांचा भाऊ आहे. सुरक्षा दल सध्या सारंडा परिसरात नक्षलवाद्यांवर कारवाई करत आहे.

