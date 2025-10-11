Naxal IED Blast: नक्षलवाद्यांकडून पुन्हा भ्याड हल्ला! आयईडी स्फोटात १ जवान शहीद तर...; जखमींमध्ये आमदारांच्या भावाचाही समावेश

झारखंडमधील चाईबासा जिल्ह्यातील सारंडा जंगलात नक्षलवाद्यांनी केलेल्या आयईडी स्फोटात हेड कॉन्स्टेबल महेंद्र लस्कर शहीद झाले. या हल्ल्यात लस्कर यांच्या व्यतिरिक्त आणखी दोन जवान जखमी झाले. त्यापैकी एक खरसावनचे आमदार दशरथ गगराय यांचा भाऊ आहे. सुरक्षा दल सध्या सारंडा परिसरात नक्षलवाद्यांवर कारवाई करत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, आयईडी स्फोटात शहीद झालेले सीआरपीएफच्या ६० व्या बटालियनचे हेड कॉन्स्टेबल महेंद्र लस्कर हे मूळचे आसामचे होते. त्यांचे पार्थिव शवविच्छेदन तपासणीसाठी राउरकेलाहून रांची येथे आणण्यात आले. त्यानंतर त्यांना रांचीतील धुरवा येथील सीआरपीएफच्या १३३ व्या बटालियन मुख्यालयात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. .कॉलेज कॅम्पसबाहेर मित्रासोबत रात्री जेवायला गेली, अज्ञातांनी गाठताच तो पळून गेला; जंगलात नेत २३ वर्षीय विद्यार्थीनीवर अत्याचार.शुक्रवारी संध्याकाळी पश्चिम सिंहभूम जिल्ह्यातील सारंडा भागातील सरायकेला पोलीस स्टेशन परिसरात नक्षलवाद्यांनी पेरलेल्या आयईडी स्फोटात सीआरपीएफच्या ६० व्या बटालियनचे हेड कॉन्स्टेबल महेंद्र लस्कर शहीद झाले. या घटनेत जखमी झालेल्या इतर सैनिकांपैकी एकाची ओळख पटली आहे. रामकृष्ण गगराय हे एएसआय आहेत. ते झारखंडचे खरसावन आमदार दशरथ गगराय यांचे भाऊ आहेत. .तर दुसऱ्या जवानाची ओळख पटली आहे. सीआरपीएफच्या ६० व्या बटालियनचे इन्स्पेक्टर कौशल कुमार मिश्रा हे आहेत. माओवाद्यांनी ८ ऑक्टोबर ते १४ ऑक्टोबर हा प्रतिकार आठवडा म्हणून घोषित केला आहे. तर १५ ऑक्टोबर रोजी एक दिवसाचा बंद पुकारण्यात आला आहे. ७ ऑक्टोबर रोजी पोलीस मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत झारखंड पोलीस महानिरीक्षक मायकल राज एस. यांनी सांगितले की, नक्षलवादी प्रतिकार आठवडा संदर्भात झारखंड पोलीस पूर्ण सतर्क आहेत..त्यांनी सांगितले की, सर्व जिल्हा अधीक्षकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या वर्षी, २०२५ मध्ये आतापर्यंत कारवायांमध्ये बक्षीस वाहून नेणारे ३२ कुख्यात नक्षलवादी मारले गेले आहेत. तर डझनभर नक्षलवाद्यांनी पोलिसांना आत्मसमर्पण केले आहे. झारखंडमध्ये फक्त ८० ते ८५ नक्षलवादी शिल्लक आहेत, त्यापैकी बहुतेक पश्चिम सिंहभूम जिल्ह्यातील सारंडा भागात आहेत. .Farmer Scheme: दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मोठी भेट! केंद्र सरकार ३५,००० कोटींची योजना सुरू करणार, लाभ कसा घेता येणार?.झारखंड पोलिसांनी त्यांना संपवण्यासाठी एक मजबूत रणनीती विकसित केली आहे. पुढील काही महिन्यांत त्यांचा पूर्णपणे नायनाट केला जाईल. ८ ऑक्टोबर रोजी सीपीआय (माओवादी) ने सुरू केलेल्या "प्रतिरोध सप्ताह" च्या अपेक्षेने झारखंड पोलिसांनी राज्यभरात सुरक्षा व्यवस्था कडक केली आहे. संघटनेने १५ ऑक्टोबर रोजी बंदचे आवाहन देखील केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.