Jharkhand Jaguar: नक्षलवाद्यांनंतर दुष्काळाशी लढा ! झारखंड जग्वारने खडकाळ माळरानावर फुलवली हिरवाई

नक्षलवाद्यांविरोधात घनदाट जंगलात मोहीम राबवणाऱ्या झारखंड जग्वारच्या जवानांनी आता निसर्ग संवर्धनाच्या क्षेत्रातही उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. टेंडरग्राम येथील एकेकाळच्या खडकाळ आणि उजाड २०० एकर परिसराचा गेल्या काही वर्षांत अक्षरशः कायापालट करण्यात आला आहे.ज्या ठिकाणी पूर्वी दगडांच्या खाणी होत्या आणि शेकडो फूट खोदूनही पाणी मिळत नव्हते, त्याच परिसरात आज लाखो झाडे बहरली आहेत. पावसाचे पाणी अडवण्यासाठी तलावांची निर्मिती करण्यात आली असून, भूजल पातळीतही मोठी सुधारणा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.दगडांच्या खाणीतून हिरव्या कॅम्पसपर्यंतचा प्रवासझारखंड जग्वारची स्थापना २००८ मध्ये झाली. त्यानंतर टेंडरग्राम येथे या दलाला सुमारे २०० एकर जमीन देण्यात आली. मात्र, ही जमीन अत्यंत खडकाळ होती. पूर्वी या परिसरात दगडांच्या खाणीही होत्या..सुरुवातीच्या काळात कॅम्पसमध्ये पाण्याची मोठी समस्या होती. बोअरवेलसाठी तब्बल ८०० फुटांपर्यंत खोदकाम करूनही पाणी मिळत नसल्याचे सांगितले जाते. जवान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसमोर पाण्याचा प्रश्न मोठे आव्हान होते.यावर उपाय म्हणून जवानांनी वृक्षारोपण आणि जलसंधारणावर भर दिला. दरवर्षी पावसाळ्यात सातत्याने वृक्षारोपण करण्यात आले. २०२५ मध्येही सुमारे १० हजार झाडे लावण्यात आली, तर यंदाही ५ हजारांहून अधिक रोपे लावण्यात आली आहेत.आज या परिसरात २० लाखांहून अधिक झाडे आणि झुडपे असल्याचे सांगण्यात येते..सहा ते सात तलावांनी बदलली पाण्याची स्थितीकेवळ वृक्षारोपणावर न थांबता पावसाचे पाणी परिसरातच अडवून ते जमिनीत मुरवण्यावरही भर देण्यात आला. यासाठी कॅम्पसमध्ये ६ ते ७ तलाव तयार करण्यात आले.पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी या तलावांमध्ये अडवले जाते. त्यानंतर हे पाणी हळूहळू जमिनीत मुरते. दुसरीकडे वाढलेल्या झाडांमुळे जमिनीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता वाढण्यास मदत झाली.झारखंड जग्वारचे आयजी अनुप बिरथरे यांनी या कामामागील नियोजनाची माहिती दिली आहे.८०० फुटांवरून थेट १०० फुटांवर पाणीया जलसंधारणाच्या कामाचा सर्वात मोठा परिणाम भूजल पातळीवर झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. डीएसपी सोनू बजवार यांच्या माहितीनुसार, पूर्वी ८०० फुटांपर्यंत खोदूनही पाणी मिळत नव्हते; आता सुमारे १०० फुटांच्या खोलीवर पाणी उपलब्ध होत आहे. वृक्षारोपण आणि पावसाचे पाणी अडवून त्याचे भूजल पुनर्भरण करण्याच्या प्रयत्नांमुळे ही सुधारणा झाल्याचे सांगण्यात येते..२,३०० जवान आणि कुटुंबीयांना वर्षभर पाणीडीआयजी इंद्रजीत महता यांच्या माहितीनुसार, या कॅम्पसमध्ये सुमारे २,३०० जवान, अधिकारी आणि त्यांचे कुटुंबीय वास्तव्यास आहेत. पूर्वी पाण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. मात्र, जलसंधारणाच्या कामानंतर कॅम्पसमध्ये पाण्याची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात सुधारली आहे.कार्यालये आणि निवासी परिसरासाठीही आता पाणी उपलब्ध होत असल्याचे सांगण्यात येते..निसर्गाशी लढाई नाही, निसर्गासोबतची लढाईनक्षलविरोधी कारवायांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या झारखंड जग्वारच्या जवानांनी एका खडकाळ आणि उजाड जमिनीला हिरवाईने व्यापण्याचा केलेला हा प्रयत्न वेगळ्या कारणासाठी चर्चेत आला आहे.पठारी आणि खडकाळ भागात पावसाचे पाणी अडवणे, भूजल पुनर्भरण करणे आणि मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करणे या तीन गोष्टींच्या माध्यमातून परिसराचा कायापालट करता येतो, हे या प्रयोगातून दिसून आले आहे. त्यामुळे झारखंड जग्वारचा हा ग्रीन कॅम्पस इतर खडकाळ आणि पाणीटंचाईच्या भागांसाठीही अभ्यासाचा विषय ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.