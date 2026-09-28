Japanese Encephalitis: जपानी एन्सेफलायटिसमुळे १२ वर्षीय बालकाचा मृत्यू, आरोग्य यंत्रणा अलर्ट; काय आहेत मेंदूज्वराची लक्षणे?

झारखंड: झारखंडमधील धनबाद जिल्ह्यात जपानी एन्सेफलायटिस (Japanese Encephalitis - JE) अर्थात मेंदूज्वराचे दोन रुग्ण आढळल्याने आरोग्य विभाग सतर्क झाला आहे. यातील १२ वर्षीय कन्हाई तुरीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. त्याच्या मृत्यूनंतर आलेल्या तपासणी अहवालात जेईची पुष्टी झाली. त्यानंतर पंचेत येथील १२ वर्षीय मोहित टुडू याच्यामध्येही जेई संसर्गाची पुष्टी झाली आहे.कन्हाई तुरी हा तेलमच्चो येथील रहिवासी होता. गंभीर लक्षणे दिसल्यानंतर त्याला शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये (SNMMCH) दाखल करण्यात आले होते. उपचार सुरू असतानाच त्याचा मृत्यू झाला. त्याचा नमुना तपासणीसाठी पाठवण्यात आला होता आणि मृत्यूनंतर अहवाल पॉझिटिव्ह आला..दरम्यान, पंचेत येथील मोहित टुडूला उपचारासाठी SNMMCHमध्ये दाखल करण्यात आले होते. जेईच्या संशयावरून त्याची तपासणी करण्यात आली. त्याचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला असून बालरोग विभागात त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.बाधित गावात आरोग्य विभागाचे सर्वेक्षणपहिल्या रुग्णाच्या मृत्यूनंतर आरोग्य विभागाचे पथक तेलमच्चो गावात पोहोचले. जिल्हा मलेरिया समन्वयकांच्या नेतृत्वाखाली गावात फीवर सर्वेक्षण करण्यात आले. या वेळी मृत कन्हाईची बहीण तापाने त्रस्त असल्याचे आढळले. तिच्यामध्ये सध्या जेईची लक्षणे आढळली नसली तरी आरोग्य विभाग तिच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहे..जेईचा संसर्ग आढळलेल्या परिसरात संभाव्य संसर्गाचा स्रोत आणि डासांची स्थिती तपासण्यावर भर दिला जात आहे. प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी आरोग्य यंत्रणेकडून बाधित भागात सर्वेक्षण आणि आवश्यक उपाय सुरू करण्यात आले आहेत.जपानी एन्सेफलायटिस म्हणजे काय?जपानी एन्सेफलायटिस हा विषाणूजन्य आजार आहे. संक्रमित डासांच्या चाव्यामुळे त्याचा प्रसार होऊ शकतो. हा आजार प्रामुख्याने मेंदूवर परिणाम करतो आणि गंभीर स्थितीत रुग्णाच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो.लहान मुलांमध्ये तीव्र ताप, डोकेदुखी, उलट्या, झटके येणे, जास्त झोप येणे, गोंधळाची अवस्था किंवा शुद्ध हरपणे यांसारखी गंभीर लक्षणे दिसू शकतात. अशी लक्षणे आढळल्यास विलंब न करता वैद्यकीय तपासणी करून घेणे महत्त्वाचे आहे..आरोग्य यंत्रणा सतर्कधनबादमध्ये दोन रुग्णांची नोंद झाल्यानंतर जिल्हा आरोग्य यंत्रणा परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. बाधित रुग्णांच्या संपर्कातील आणि परिसरातील नागरिकांमध्ये तापाची लक्षणे आहेत का, याची तपासणी केली जात आहे.दरम्यान, जेईसारख्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर डासांची उत्पत्ती रोखणे, परिसरातील स्वच्छता राखणे आणि तापाची लक्षणे दिसल्यास तातडीने आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधणे यावर भर देण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.