Jharkhand Road Accident : ऐन दिवाळीत काळाचा घाला ! स्कूटरचालकाला मदत करणाऱ्या जमावाला ट्रकने चिरडले; ७ जणांचा जागीच मृत्यू

Police Action and Hospital Treatment After Khunti Accident : झारखंडच्या खुंटी जिल्ह्यात एका ट्रकने अनेक लोकांना चिरडले. गुरुवारी रात्री उशिरा घडलेल्या या दुर्घटनेत सात जणांचा मृत्यू झाला. ही घटना कारा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, एक स्कूटरचालक नियंत्रण सुटल्यामुळे रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झुडपांमध्ये पडला होता. त्याला मदत करण्यासाठी काही लोक तिथे जमा झाले असतानाच, भरधाव वेगाने आलेल्या एका १८ चाकी ट्रकने जमावाला धडक दिली आणि त्यांच्या अंगावरून ट्रक गेला. मृतांमध्ये एकाच कुटुंबातील सदस्यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येत आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .धनत्रयोदशीच्या आदल्या दिवशी घडलेली ही भीषण दुर्घटना कारा-तोरपा मुख्य मार्गावर, 'पोडा' (Poda) गावाच्या आधी असलेल्या 'जोन-लुद्रू' (Jone-Ludru) वळणाजवळ घडली. मृतांमध्ये चार महिला आणि तीन मुलांचा समावेश आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे..प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, गुरुवारी रात्री ९:४५ च्या सुमारास 'जोन-लुद्रू' वळणाजवळ एका स्कूटरस्वाराचे नियंत्रण सुटले आणि तो पुलाजवळच्या झुडपांमध्ये पडला. ही घटना समजताच स्थानिक महिला आणि मुले त्याला मदत करण्यासाठी तिथे पोहोचली. त्याच वेळी, तोरपाच्या दिशेने येणाऱ्या एका भरधाव ट्रकने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या लोकांना धडक दिली..Samruddhi Expressway: ट्रकला आग लागून चालकाचा जळून मृत्यू; पुलाखाली पडल्याने दुसऱ्याचा अंत.सहा जणांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला.सहा जणांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला, तर एका व्यक्तीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या भीषण अपघातानंतर घटनास्थळी आक्रोश आणि दुःखाचे वातावरण निर्माण झाले होते. स्थानिक रहिवाशांनी पोलिसांना माहिती दिली आणि जखमींना रुग्णालयात पोहोचवण्यास मदत केली. पोलिस आणि स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने, मृत व्यक्तींचे मृतदेह आणि जखमींना खुंटी सदर रुग्णालयात नेण्यात आले..Nagara Road Accident : कामाच्या शोधात निघालेल्या मजुरांवर काळाचा घाला! गोंदिया-बालाघाट मार्गावर ट्रक-पीकअपच्या धडकेत 6 जण ठार, 3 वर्षीय बालकाचाही समावेश; 7 गंभीर.ट्रक चालक मद्यधुंद अवस्थेत असल्याचा आरोपउपचारादरम्यान १२ वर्षीय सौरभ नायकचा मृत्यू झाला, ज्यामुळे मृतांची एकूण संख्या सातवर पोहोचली आहे. जखमींपैकी एक, खुशबू कुमारी, सध्या रुग्णालयात उपचार घेत आहे. स्थानिक रहिवाशांचा आरोप आहे की, ट्रक चालक मद्यधुंद अवस्थेत होता. तो टोरपाकडून कर्राच्या दिशेने अतिशय वेगाने आणि निष्काळजीपणे वाहन चालवत होता, तेव्हा त्याने रस्त्याच्या कडेला जमलेल्या लोकांना धडक दिली.अपघातानंतर चालक आणि त्याचा मदतनीस दोघेही घटनास्थळावरून पळून गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.