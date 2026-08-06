Jharkhand Paperleak: प्रकरणात आणखी ५ जणांना अटक , १७०० उमेदवारांच्या OMR शीट CIDकडे, काय आहे FSL तपास?

झारखंड लोक सेवा आयोगाच्या (JPSC) परीक्षेतील कथित गैरव्यवहाराच्या तपासाला सीआयडीने वेग दिला आहे. पीटी परीक्षेत यशस्वी झालेल्या उमेदवारांच्या OMR शीट आणि त्यांच्याकडील कार्बन कॉपीची फॉरेन्सिक तपासणी (FSL) केली जाणार आहे. यात तफावत आढळल्यास संबंधित उमेदवारांची चौकशी केली जाणार आहे..झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) प्रश्नपत्रिका फुटी प्रकरणात झारखंड सीआयडीने आणखी पाच जणांना अटक केली आहे. या कारवाईमुळे कथित भरती परीक्षा घोटाळ्याच्या तपासाला अधिक वेग आला आहे. तपास यंत्रणा प्रश्नपत्रिका फुटीमागील संपूर्ण रॅकेटचा शोध घेत असून, डिजिटल पुरावे तपासत आहे. तसेच परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार करणाऱ्या संबंधित व्यक्तींची ओळख पटविण्याचे कामही सुरू आहे..1,700 विद्यार्थ्यांनी OMR शीट जमा केल्यासीआयडीने सर्व यशस्वी उमेदवारांना 5 ऑगस्ट सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत OMR कार्बन कॉपी जमा करण्याचे आदेश दिले होते. 2,204 यशस्वी उमेदवारांपैकी सुमारे 1,700 विद्यार्थ्यांनी आपल्या OMR शीट सीआयडीकडे जमा केल्या आहेत.ज्या उमेदवारांनी अद्याप OMR शीट जमा केलेली नाही, त्यांना व्हॉट्सॲपद्वारे ती पाठवण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच, शीट का सादर केली नाही, याबाबत त्यांच्याकडून स्पष्टीकरणही मागवले जाणार आहे..मुख्य आरोपींची कसून चौकशीया प्रकरणातील मुख्य आरोपी अभय कुमार तिवारी, टीडीपीएलचा संचालक रामवीर सिंह आणि मोहम्मद उस्मान यांची सीआयडीकडून चौकशी सुरू आहे.उमेदवारांकडून पैसे घेऊन OMR शीटमध्ये कसा फेरफार केला जात होता आणि हे रॅकेट कसे चालत होते, याबाबत मोहम्मद उस्मानकडून महत्त्वाची माहिती मिळाल्याचे सांगितले जात आहे..आंदोलनाला माजी DGPचा पाठिंबारांचीतील जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियमवर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. या आंदोलनाला झारखंडचे माजी डीजीपी राजीव कुमार यांनी भेट देऊन पाठिंबा दिला. भ्रष्टाचाराविरोधात निवृत्त अधिकाऱ्यांनीही पुढे येण्याचे त्यांनी आवाहन केले.दरम्यान, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (ABVP) JPSC आणि JSSC भरतीतील कथित भ्रष्टाचाराविरोधात डीएसपीएमयू परिसरातून अल्बर्ट एक्का चौकापर्यंत मोर्चा काढला. भ्रष्ट मार्गाने झालेल्या नियुक्त्या रद्द करून पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबवण्याची मागणी आंदोलकांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.