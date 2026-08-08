देश

Jharkhand Paperleak: सरकार अन् आंदोलक विद्यार्थ्यांमध्ये २ तास सकारात्मक चर्चा; 'CBI तपासाच्या' एका अटीवर अडकले घोडे

Key Issues Raised During the Meeting: PSC आणि JSSC परीक्षांमधील कथित पेपर लीक व OMR गैरव्यवहाराविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनावर सरकारने विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली.
Jharkhand Paperleak

Jharkhand Paperleak

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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JPSC आणि JSSC परीक्षांमधील कथित पेपर लीक, OMR शीटमध्ये फेरफार आणि इतर गैरप्रकारांविरोधात झारखंडमध्ये विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने विद्यार्थ्यांच्या १० सदस्यीय शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी बोलावले. रात्री उशिरा झालेल्या या बैठकीत विद्यार्थ्यांनी आपल्या विविध मागण्या सरकारसमोर मांडल्या.

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Student protests in Jharkhand
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