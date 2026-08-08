Jharkhand Paperleak: सरकार अन् आंदोलक विद्यार्थ्यांमध्ये २ तास सकारात्मक चर्चा; 'CBI तपासाच्या' एका अटीवर अडकले घोडे

JPSC आणि JSSC परीक्षांमधील कथित पेपर लीक, OMR शीटमध्ये फेरफार आणि इतर गैरप्रकारांविरोधात झारखंडमध्ये विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने विद्यार्थ्यांच्या १० सदस्यीय शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी बोलावले. रात्री उशिरा झालेल्या या बैठकीत विद्यार्थ्यांनी आपल्या विविध मागण्या सरकारसमोर मांडल्या..विद्यार्थ्यांनी CBI चौकशीची मागणी केलीविद्यार्थी नेते रवींद्र पासवान यांनी सांगितले की, सरकारसोबत झालेली ही पहिली औपचारिक बैठक होती. बैठकीत विद्यार्थ्यांचे सर्व मुद्दे मांडण्यात आले. चर्चा सकारात्मक वातावरणात झाली.मात्र, JPSC आणि JSSC परीक्षांमधील गैरप्रकारांची CBI चौकशी करण्याच्या मुख्य मागणीवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्णय घेतला असून सत्याग्रह सुरू ठेवण्याचे जाहीर केले आहे..सरकारकडून कोण उपस्थित?बैठकीला मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडे सिंग, चमरा लिंडा आणि संजय प्रसाद यादव यांच्यासह विकास आयुक्त अजय सिंग, रांचीचे जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक उपस्थित होते.विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळात आनंद कुमार, अंकित कुमार, रवींद्र कुमार, पतंजली मंडळ, रवींद्र पासवान, पीयुष कुमार, अंकित राज, कार्तिक सोरेन, शालू कुमारी आणि नीतू कुजूर यांचा समावेश होता..Gold Rate Today: बापरे! 4 दिवसांत सोनं प्रति 100 ग्रॅममागे 84,000 रुपयांनी महागलं; आता किती रुपयांना मिळतंय?.पुढील बैठकीकडे विद्यार्थ्यांचे लक्षमंत्री सुदिव्य कुमार सोनू यांनी विद्यार्थ्यांचे सर्व मुद्दे गांभीर्याने ऐकून घेतल्याचे सांगितले. सरकार या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.आता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या उपस्थितीत पुढील बैठक होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत CBI चौकशीसह विद्यार्थ्यांच्या इतर मागण्यांवर निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.