Jharkhand Protest: झारखंडमध्ये भरती परीक्षांवरून आंदोलन पेटले; विद्यार्थी संघटना सीबीआय चौकशीच्या मागणीवर ठाम

रांची (पीटीआय) : भरती परीक्षांतील गैरप्रकारांची सखोल चौकशी करून, विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याचे आश्वासन झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी दिल्यानंतरही विद्यार्थी संघटना सीबीआय तपासाच्या मागणीवर ठाम आहेत. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या ९८ टक्के मागण्या पूर्ण केल्याचा दावा केला आहे, मात्र आंदोलन सुरूच राहणार असून, सोमवारी विधानसभेला घेराव घालणार आहोत, असे विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. त्यामुळे आंदोलनाचा पेच कायम आहे. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.दरम्यान, झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या तीन सदस्यांनी राजीनामे दिले असून, राज्यपाल संतोषकुमार गंगावार यांनी ते स्वीकारले आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.झारखंड लोकसेवा आयोग (जेपीसीसी) आणि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन बोर्डाच्या परीक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करीत विद्यार्थी संघटना १६ दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. यामध्ये २०१९पासूनच्या सर्व परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. .देवेंद्रनाथ महतो या विद्यार्थी नेत्यासह सहा विद्यार्थी उपोषण करत आहेत. सरकार तीन दिवसांपासून विद्यार्थी संघटनांशी चर्चा करत असून, रविवारी पुन्हा एकदा चर्चा झाली. या चर्चेमध्ये सीआयडी आणि सक्तवसुली संचलनालयाकडून (ईडी) चौकशी करण्याची तयारी सरकारने दाखविली आहे. मंत्री सुदिव्यकुमार सोनू यांनी सरकारचा कृती आराखडा विद्यार्थ्यांसमोर मांडला. .ते म्हणाले, ‘‘१४व्या लोकसेवा आयोगाच्या काळातील अनियमितता आणि २०२३-२५ या काळातील अनुशेष भरती यांची सीआयडी चौकशी करणे, संशयित आर्थिक व्यवहारांचा तपास ‘ईडी’कडे देणे, जलदगती न्यायालयांची स्थापना करणे आणि भरती प्रक्रियांमधील सुधारणांसाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करणे, यांसारख्या उपायांवर सरकार सहमत आहे.’’ मात्र, विद्यार्थी सीबीआय मागण्यांवर ठाम आहे, त्यामुळे या चर्चेतून तोडगा निघू शकला नाही. सरकारने तीन परीक्षा रद्द करण्याचे आश्वासन दिले आहे, मात्र विद्यार्थ्यांनी २०१९मधील कम्बाइन्ड ग्रॅज्युएट लेव्हल परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली आहे..झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या अजित भट्टाचार्य, अनिमा हंसदा आणि जमला अहमद अशी या तीन सदस्यांनी राज्यपालांकडे राजीनामे दिले आहेत. त्यांना सीआयडीने समन्स बजावले असून, ते सोमवारी चौकशीसाठी हजर राहणार आहेत, असे सांगण्यात आले..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.‘हितसंबंध असलेले घटक आंदोलनात’भरती परीक्षांतील कथित गैरप्रकारांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या तरुणांना पारदर्शकपणे न्याय देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी दिले. ‘‘घरातील समस्या संवादाने सुटतात, लाठीने नव्हे,’’ असे सांगत त्यांनी विद्यार्थ्यांशी आंदोलकांशी चर्चा करण्यावर भर दिला. तसेच, राज्यातील लोकशाही व्यवस्था विस्कळित करण्यासाठी स्वार्थी हितसंबंध असलेले घटक पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला राजकीय रंग देऊ नये. राजकीय महत्त्वाकांक्षा असलेल्यांनी तरुणांची दिशाभूल करू नये, असा इशाराही त्यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.