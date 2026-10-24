Jal Jeevan Mission: आता खेड्यातही नळाच्या पाण्यावर पाणीपट्टी, देखभाल दुरुस्तीसाठी ग्राम समित्यांकडे जमा होणार निधी

ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभालीसाठी आता पाणीपट्टी आकारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. झारखंडमधील पलामू जिल्ह्यातील २६३ गावांमध्ये प्रत्येक नळ जोडणीसाठी दरमहा किमान ६२ रुपये पाणीपट्टी निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, अनेक गावांमध्ये नळ जोडणी असूनही नियमित पाणीपुरवठा होत नसल्याने या निर्णयाला विरोध होत आहे. ‘आधी पाणी द्या, मगच कर घ्या’, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली असून, पाणीपुरवठा सुरळीत न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.चैनपूर तालुक्यातील भडगांवा ग्रामपंचायतीने १४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या ग्रामसभेत पाणीपट्टीला मंजुरी दिली. ग्रामीण भागात पाणीपट्टी मंजूर करणारी ही राज्यातील पहिली ग्रामपंचायत ठरल्याचे सांगितले जात आहे. पिण्याचे पाणी व स्वच्छता विभागाने निश्चित केलेल्या दरानुसार, प्रत्येक नळ जोडणीसाठी किमान ६२ रुपये प्रतिमहिना भरावे लागतील. ग्रामसभेला हा दर वाढवण्याचा अधिकार असला, तरी तो कमी करता येणार नाही..देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी निधी‘हर घर नल जल योजने’अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेच्या देखभालीसाठी हा कर आकारला जाणार आहे. गोळा झालेली रक्कम ग्राम जल समितीच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. कंत्राटदाराची पाच वर्षांची देखभाल मुदत संपल्यानंतर पाइपलाइनमधील गळती, मोटार दुरुस्ती आणि विजेसंबंधी समस्यांवर या निधीतून खर्च करण्याचे नियोजन आहे.पलामू जिल्ह्यात योजनेची पाच वर्षे पूर्ण झालेल्या २६३ गावांमध्ये ग्रामसभा घेऊन पाणीपट्टी लागू करण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवली जात आहे..नळ जोडण्या असूनही पाण्याचा प्रश्न कायमपाणीपट्टीला मंजुरी देणाऱ्या भडगांवा गावातच पाणीपुरवठ्याची समस्या गंभीर असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. गावातील ४९० कुटुंबांना नळ जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्यापैकी ४०० हून अधिक कुटुंबांच्या घरांमध्ये पाणी पोहोचत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष पाणी मिळत नसताना पाणीपट्टी कशासाठी भरायची, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.पलामू जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत ३ लाख ६५ हजार ८१२ घरांपर्यंत नळाद्वारे पाणी पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, प्रत्यक्षात १ लाख ९३ हजार ५७५ घरांपर्यंतच काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे योजनेची प्रगती सुमारे ५३ टक्के असल्याचे सांगितले जाते.काही ठिकाणी पाण्याच्या टाक्या उभारण्यात आल्या असल्या, तरी बोअरवेलची अपुरी खोली आणि भूजल पातळीतील घट यामुळे पाणीपुरवठा खंडित होत असल्याच्या तक्रारीही ग्रामस्थांनी केल्या आहेत..खासदारांकडून चौकशीची मागणीपलामूचे खासदार विष्णू दयाल राम यांनी लोकसभेत हा प्रश्न उपस्थित केला होता. पलामू आणि गढवा जिल्ह्यांमध्ये ‘हर घर नल जल योजना’ अपेक्षित पद्धतीने कार्यान्वित नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. योजनेच्या कामाची प्रत्यक्ष तपासणी करून उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.दरम्यान, भाजपचे पलामू जिल्हाध्यक्ष अमित तिवारी यांनी जलजीवन मिशनच्या निधीच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. झारखंडमधील ग्रामीण भागातील अनेक योजना कुचकामी ठरल्याचा आरोप करत, पाणीपुरवठा सुरू न करता नागरिकांवर कर लादल्यास आंदोलन केले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे..‘आधी पाणीपुरवठा सुरू करा’भडगांवा येथील अनेक कुटुंबांच्या घरांमध्ये नळ जोडण्या असूनही पाणी मिळत नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी आहे. पाणीपुरवठा नियमित झाल्यानंतरच पाणीपट्टी भरण्याची तयारी असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.प्रशासनाने प्रथम अपूर्ण कामे पूर्ण करून बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजना दुरुस्त कराव्यात आणि घरांपर्यंत प्रत्यक्ष पाणी पोहोचेल याची खात्री करावी. त्यानंतरच पाणीपट्टी वसुली करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील पाणीपट्टीची अंमलबजावणी आणि योजनेची प्रत्यक्ष स्थिती यावरून पलामूमध्ये वाद निर्माण झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.