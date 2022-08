Video: कमी मार्क दिल्यामुळे विद्यार्थ्यांची शिक्षकाला झाडाला बांधून मारहाण

By

परिक्षेत कमी मार्क दिले म्हणून विद्यार्थ्यांनी शिक्षकाला झाडाला बांधून मारल्याची घटना घडली आहे. सोशल मीडियावर या घटनेचा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत असून या घटनेमुळे खळबळ पसरली आहे. दरम्यान हा व्हिडिओ झारखंडमधील असल्याचं समोर आलं आहे.

(Jharkhand Student Beat Student For Provide Few Mark in Exam Viral Video)

हेही वाचा: गणेशोत्सवाने घालवली प्राजक्ताच्या मनातली ही भीती...

झारखंडमधील डुमका जिल्ह्यातील एका शाळेतील हा प्रकार असून एका झाडाला शाळेतील तीन शिक्षकाला बांधल्याचं या व्हिडिओत दिसत आहे. झाडाला बांधून शिक्षकाला मारहाण केल्याचा हा धक्कादायक व्हिडिओ प्रचंड शेअर केला जात असून नेटकऱ्यांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.

दरम्यान, या व्हिडिओमधील गुंड प्रवृत्तीचे विद्यार्थी शिक्षकाला मारहाण करत आहेत. एक काळ होता जेव्हा विद्यार्थी आपल्या शिक्षकाकडे मान वर करून बघायला घाबरत असत पण आत्ता शिक्षकावर आलेली ही वेळ खूप धक्कादायक आहे.