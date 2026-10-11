Jharkhand Tribal Woman : आदिवासी महिलेला पोलिस ठाण्यात उलटे टांगले अन्... पोलिसांच्या धक्कादायक कृत्याची मुख्यमंत्र्यांकडून दखल

झारखंडमध्ये एका धक्कादायक आणि चीड आणणारी घटना समोर आली आहे. एका आदिवासी महिलेवर पोलीस कर्मचाऱ्यांनी हल्ला केला एवढेच नाही तर तिला उलटे टांगून तिच्या लैंगिक छळ करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला जात आहे. हल्ल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेबाबत आदिवासी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी या प्रकरणाची स्वतः दखल घेतली असून, लातेहार पोलिसांना त्वरित तपास करून योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत..'झारखंड जनअधिकार महासभे'ने सोशल मीडियावर दिलेल्या माहितीनुसार, हेरंज गावातील रहिवासी असलेल्या पुनिया देवी ५ ऑक्टोबरच्या दुपारी शेतात शेळ्या चारत होत्या. त्यावेळी बारियातू पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी (SHO) साध्या वेशातील तीन पोलीस कर्मचाऱ्यांसह घटनास्थळी पोहोचले..Akola Crime : अकोल्यातील दोन प्रसिद्ध डॉक्टरांविरुद्ध गुन्हा दाखल; रुग्णाच्या मृत्यूप्रकरणी न्यायालयाचे आदेश.आरोप आहे की, पोलीस कर्मचाऱ्यांनी त्या महिलेला ताब्यात घेताना तिच्यावर हल्ला केला आणि तिच्याशी असभ्य वर्तन केले. महासभेने असा आरोप केला आहे की, पुनिया देवी यांना बळजबरीने पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले; तिथे त्यांना मारहाण करण्यात आली, त्यांच्या शरीराशी अश्लील चाळे केले गेले आणि त्यांना जातीवाचक शिवीगाळ करण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार, दुसऱ्या दिवशी रात्री त्या महिलेची सुटका करण्यात आली..हे प्रकरण चर्चेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून प्रतिक्रिया दिली. लातेहार पोलिसांना निर्देश देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "लातेहार पोलिसांनी या प्रकरणाची त्वरित दखल घ्यावी, तपास करावा आणि मला माहिती देत कडक कारवाई करावी. हे खपवून घेतले जाणार नाही.".गुन्हा दाखल करण्याची मागणी अनेक आदिवासी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दोषी पोलीस कर्मचाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या संघटनांचे म्हणणे आहे की, या प्रकरणात केवळ विभागीय चौकशी पुरेशी नाही; त्याऐवजी दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध 'अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला पाहिजे. कार्यकर्त्यांनी इशारा दिला आहे की, जर लवकर न्याय मिळाला नाही, तर राज्यस्तरावर मोठे आंदोलन उभारले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.