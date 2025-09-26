Success Story: ड्रायव्हरने 'यूट्युब'मधून कमावले ४० लाख रुपये; खरेदी केला ट्रक, 'अशी' मिळाली आयडिया

नवी दिल्लीः पैसा कमावण्याचे पारंपारिक स्त्रोत सोडून लोक आधुनिक मार्गाकडे वळत आहेत. सोशल मीडियातून पैसा कमावणं आता फार अवघड राहिलेलं नाही. नाना तऱ्हेचे विषय घेऊन लोक सोशल मीडियात वावरत असतात. मनासारखं जगताही येतं आणि प्रसिद्धीही मिळते.. महत्त्वाचं म्हणजे पैसा. यातून पैसा मिळू शकतो, हे आता युजर्सना माहिती झालेलं आहे. एका ट्रक ड्रायव्हरने यूट्युबच्या माध्यमातून चक्क ४० लाख रुपयांची कमाई केली आहे..झारखंडच्या हजारीबाग येथील पंकज मद्धेशिया हे व्यवसायाने ट्रक ड्रायव्हर आहेत. पंकज यांनी सोशल मीडियावर व्हिडीओ बनवलं सुरु केलं. त्यानंतर त्यांना त्यातून हळूहळू पैसे मिळायला लागले. पुढे त्यांचं इन्कम वाढत गेलं आणि आता त्यांनी चक्क ४० लाख रुपयांचा ट्रक यूट्युबच्या कमाईमधून खरेदी केला आहे..झारखंडचे ट्रक ड्रायव्हर राजेश रवानी यांना तर सगळेच ओळखतात. सोशल मीडियातून त्यांनी भारतच नाही तर जगभरात आपली ओळख निर्माण केलेली आहे. ते मागच्या २५ वर्षांपासून ट्रक चालवतात. मात्र मागच्या काही वर्षांमध्ये ते सेलिब्रिटी ट्रक ड्रायव्हर झाले आहेत. त्यांची सोशल मीडियातून इतकी कमाई होऊ लागली की त्यांनी कोट्यवधी रुपयांचं घर बांधलं आहे. तसेच झारखंडचे पंकज यांनीही सोशल मीडियातल्या कमाईतून ट्रक खरेदी केला..Ajit Pawar : शांतीत क्रांती! अजितदादांचा मनपा निवडणुकीआधी भाजपला 'दे धक्का', जुने सहकारी परतणार; आज पक्षप्रवेश.यूट्युब आणि फेसबुकच्या माध्यमातून मिळाली ओळख'न्यूज १८ हिंदी'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पंकज यांनी २००७ मध्ये ट्रक चालकाचा हेल्पर म्हणून कामाला सुरुवात केली होती. त्यावेळी त्यांना महिन्याचे केवळ सहा हजार रुपये मिळायचे. पुढे ते ट्रक चालवायला शिकले. तेव्हा त्यांची सॅलरी १२ हजार रुपये होती. पुढे २०१७ पर्यंत पंकज यांचं वेतन १८ हजार रुपये वाढलं. त्यानंतर पंकज यांचं लग्न झालं आणि मुलं झाली. आता एवढ्या पगारामध्ये घर चालवणं अवघड झालं होतं. त्यातच त्यांनी टेलर गाडी खरेदी केली. आर्थिक घडी बसत असतानाच कोरोना महामारीने शिरकाव केला आणि देशात लॉकडाऊन लागलं..Ladki Bahin Yojana : तब्बल आठ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतलाय 'लाडकी बहीण योजने'चा लाभ...सरकार पैसे वसूल करणार?.लॉकडाऊनमध्ये मिळाली आयडियाकोरोना महामारी येताच सर्वांना घरातच राहावं लागलं. कामधंदे बंद पडले होते. त्यामुळे पंकज यांनी ब्लॉग बनवायला सुरुवात केली. २०२३ मध्ये त्यांनी आपल्या यूट्युब चॅनेलवर व्हिडीओ टाकायला सुरुवात केली. हळूहळू त्यांचे व्हिडीओ लोकांना आवडू लागले. आज त्यांचे १.५० लाख सब्सक्राईबर्स आहेत. तर फेसबुकवर दोन लाखांपेक्षा जास्त फॉलोअर आहेत..सोशल मीडियातल्या कमाईतून ४० लाखांचा ट्रकरिपोर्टनुसार, पंकज यांनी यूट्युबच्या कमाईतून एक नवीन ट्रक खरेदी केला आहे. या ट्रकची किंमत तब्बल ४० लाख रुपये इतकी आहे. ते आपल्या या हायटेक ट्रकच्या माध्यमातून लोकांना ट्रक जगतातल्या गोष्टी सांगणार आहेत. सध्या ते राजेश यांच्या वाटेवर चालले आहेत. हेच पंकज आता इतर क्रिएटर्ससाठी प्रेरणादायी ठरत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.