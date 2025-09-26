देश

Success Story: ड्रायव्हरने 'यूट्युब'मधून कमावले ४० लाख रुपये; खरेदी केला ट्रक, 'अशी' मिळाली आयडिया

Pankaj Maddeshia's Social Media Success Story: झारखंडचे ट्रक ड्रायव्हर राजेश रवानी यांना तर सगळेच ओळखतात. सोशल मीडियातून त्यांनी भारतच नाही तर जगभरात आपली ओळख निर्माण केलेली आहे.
संतोष कानडे
Updated on

नवी दिल्लीः पैसा कमावण्याचे पारंपारिक स्त्रोत सोडून लोक आधुनिक मार्गाकडे वळत आहेत. सोशल मीडियातून पैसा कमावणं आता फार अवघड राहिलेलं नाही. नाना तऱ्हेचे विषय घेऊन लोक सोशल मीडियात वावरत असतात. मनासारखं जगताही येतं आणि प्रसिद्धीही मिळते.. महत्त्वाचं म्हणजे पैसा. यातून पैसा मिळू शकतो, हे आता युजर्सना माहिती झालेलं आहे. एका ट्रक ड्रायव्हरने यूट्युबच्या माध्यमातून चक्क ४० लाख रुपयांची कमाई केली आहे.

