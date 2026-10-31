Jharkhand Wage Revision: महागाई भत्त्यासह झारखंडमध्ये वेतन सुधारणा; तीन क्षेत्रांनुसार कामगारांची नवी वेतनश्रेणी जाहीर

झारखंड सरकारने राज्यातील कामगारांसाठी किमान वेतनाचे सुधारित दर जाहीर केले आहेत. परिवर्तनीय महागाई भत्त्यासह (व्हीडीए) निश्चित केलेले हे नवे दर १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू करण्यात आले आहेत. कामगार आयुक्त कार्यालयाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयामुळे अकुशल, अर्धकुशल, कुशल आणि अतिकुशल अशा चारही श्रेणींतील कामगारांच्या मासिक आणि दैनिक मजुरीत वाढ झाली आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.नव्या वेतनरचनेनुसार राज्याचे क्षेत्र 'ए', क्षेत्र 'बी' आणि क्षेत्र 'सी' असे तीन भाग करण्यात आले आहेत. कामगाराचे कार्यस्थळ कोणत्या क्षेत्रात येते, यानुसार त्याचे किमान वेतन निश्चित होणार आहे. नव्या दरांनुसार कामगारांना दरमहा किमान १२ हजार ३३७ रुपये, तर कमाल २१ हजार ६५६ रुपये वेतन मिळेल..तीन भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये विभागणीसरकारने कामाच्या ठिकाणानुसार राज्याचे तीन क्षेत्रांत वर्गीकरण केले आहे. क्षेत्र 'ए'मध्ये रांची, चास, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, मानगो आणि आदित्यपूर या शहरांचा समावेश आहे. याशिवाय जमशेदपूर अधिसूचित क्षेत्र आणि जुगसलाई नगर परिषदही या क्षेत्रात येते.क्षेत्र 'बी'मध्ये इतर सर्व नगरपालिका आणि अधिसूचित क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. क्षेत्र 'ए' आणि 'बी'मध्ये समाविष्ट नसलेले ग्रामीण तसेच उर्वरित भाग क्षेत्र 'सी'मध्ये येतील..कामगारांच्या श्रेणीनुसार नवे मासिक वेतनसुधारित दरांनुसार क्षेत्र 'ए'मधील अकुशल कामगारांना दरमहा १३ हजार ५८६ रुपये, अर्धकुशल कामगारांना १४ हजार २५३ रुपये, कुशल कामगारांना १८ हजार ७८२ रुपये आणि अतिकुशल कामगारांना २१ हजार ६५६ रुपये किमान वेतन मिळेल.क्षेत्र 'बी'मधील अकुशल कामगारांचे मासिक वेतन १२ हजार ९४७ रुपये, अर्धकुशल कामगारांचे १३ हजार ५८६ रुपये, कुशल कामगारांचे १७ हजार ९११ रुपये आणि अतिकुशल कामगारांचे २० हजार ६६९ रुपये निश्चित करण्यात आले आहे.क्षेत्र 'सी'मधील अकुशल कामगारांना १२ हजार ३३७ रुपये, अर्धकुशल कामगारांना १२ हजार ९४७ रुपये, कुशल कामगारांना १७ हजार ६९ रुपये आणि अतिकुशल कामगारांना १९ हजार ६८२ रुपये मासिक किमान वेतन मिळेल..दैनिक मजुरीचेही नवे दरमासिक वेतनाबरोबरच दैनिक मजुरीचे दरही निश्चित करण्यात आले आहेत. क्षेत्र 'ए'मधील अकुशल कामगारांना प्रतिदिन ५२३ रुपये, तर क्षेत्र 'सी'मधील कामगारांना ४७५ रुपये मिळतील. अतिकुशल कामगारांसाठी क्षेत्र 'ए'मध्ये ८३३ रुपये, क्षेत्र 'बी'मध्ये ७९५ रुपये आणि क्षेत्र 'सी'मध्ये ७५७ रुपये दैनिक मजुरी निश्चित करण्यात आली आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.नियोक्त्यांना सुधारित दरांनुसार वेतन देणे बंधनकारकया निर्णयाचा लाभ कारखाने, औद्योगिक आस्थापना, दुकाने, हॉटेल्स आणि इतर संबंधित आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना होणार आहे. नियोक्त्यांना १ ऑक्टोबर २०२६ पासूनच्या कालावधीसाठी सुधारित किमान वेतन दरांनुसार मजुरी देणे बंधनकारक राहणार आहे. महागाईच्या पार्श्वभूमीवर परिवर्तनीय महागाई भत्त्यासह करण्यात आलेल्या या वेतन सुधारणेमुळे राज्यातील विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या कामगारांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.