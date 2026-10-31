देश

Jharkhand Wage Revision: महागाई भत्त्यासह झारखंडमध्ये वेतन सुधारणा; तीन क्षेत्रांनुसार कामगारांची नवी वेतनश्रेणी जाहीर

Jharkhand Revises Worker Wages with DA Across Three Sectors: कामगारांच्या वेतनात सुधारणा; झारखंडमध्ये तीन क्षेत्रांसाठी नवे वेतनदर घोषित
Jharkhand Revises Minimum Wages with Dearness Allowance and Announces New Wage Rates for Workers in Three Key Sectors Statewide

Jharkhand Revises Minimum Wages with Dearness Allowance and Announces New Wage Rates for Workers in Three Key Sectors Statewide

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

झारखंड सरकारने राज्यातील कामगारांसाठी किमान वेतनाचे सुधारित दर जाहीर केले आहेत. परिवर्तनीय महागाई भत्त्यासह (व्हीडीए) निश्चित केलेले हे नवे दर १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू करण्यात आले आहेत. कामगार आयुक्त कार्यालयाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयामुळे अकुशल, अर्धकुशल, कुशल आणि अतिकुशल अशा चारही श्रेणींतील कामगारांच्या मासिक आणि दैनिक मजुरीत वाढ झाली आहे.

Loading content, please wait...
Jharkhand
workers
salary
labor wage increase effects