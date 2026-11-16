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Jharkhand News: ओमानमध्ये सहा महिन्यांहून अधिक काळ अडकलेल्या सुषमा टोप्पो मायदेशी परतल्या; झारखंड सरकारच्या प्रयत्नांना यश

Jharkhand Woman Returns Home From Oman : रोजगारासाठी ओमानला गेलेल्या सुषमा टोप्पो सहा महिन्यांहून अधिक काळ तेथे अडकल्या होत्या. झारखंड सरकार आणि मस्कत येथील भारतीय दूतावासाच्या प्रयत्नांमुळे १४ नोव्हेंबरला त्यांची सुखरूप मायदेशी घरवापसी झाली.
Sushma Toppo returned safely to India from Oman on November 14 after six months.

Sushma Toppo returned safely to India from Oman on November 14 after six months.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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झारखंड: रोजगाराच्या शोधात ओमानला गेलेल्या आणि तेथे सहा महिन्यांहून अधिक काळ अडकून पडलेल्या झारखंडमधील लोहरदगा जिल्ह्याच्या सुषमा टोप्पो (वय २९) यांची अखेर सुखरूप मायदेशी परतण्याची व्यवस्था करण्यात आली. झारखंड राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष आणि मस्कत येथील भारतीय दूतावासाच्या समन्वयातून १४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी त्या भारतात दाखल झाल्या. मूळ पासपोर्ट उपलब्ध नसल्याने त्यांच्या परतीत अडचण निर्माण झाली होती. मात्र, भारतीय दूतावासाने आपत्कालीन प्रवास प्रमाणपत्र जारी केल्यानंतर त्यांच्या मायदेशी परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

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