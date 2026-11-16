Jharkhand News: ओमानमध्ये सहा महिन्यांहून अधिक काळ अडकलेल्या सुषमा टोप्पो मायदेशी परतल्या; झारखंड सरकारच्या प्रयत्नांना यश

झारखंड: रोजगाराच्या शोधात ओमानला गेलेल्या आणि तेथे सहा महिन्यांहून अधिक काळ अडकून पडलेल्या झारखंडमधील लोहरदगा जिल्ह्याच्या सुषमा टोप्पो (वय २९) यांची अखेर सुखरूप मायदेशी परतण्याची व्यवस्था करण्यात आली. झारखंड राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष आणि मस्कत येथील भारतीय दूतावासाच्या समन्वयातून १४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी त्या भारतात दाखल झाल्या. मूळ पासपोर्ट उपलब्ध नसल्याने त्यांच्या परतीत अडचण निर्माण झाली होती. मात्र, भारतीय दूतावासाने आपत्कालीन प्रवास प्रमाणपत्र जारी केल्यानंतर त्यांच्या मायदेशी परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला..कामाच्या ठिकाणी छळ, परतीच्या नावाखाली फसवणूकसुषमा टोप्पो १७ मार्च २०२६ रोजी एका एजंटमार्फत घरगुती कामासाठी ओमानला गेल्या होत्या. मात्र, तेथे कामाच्या ठिकाणी त्यांना प्रतिकूल परिस्थिती आणि गैरवर्तनाचा सामना करावा लागला. त्यानंतर भारतात परतण्याचा प्रयत्न करत असताना मुतराह भागातील एका स्थानिक व्यक्तीने पासपोर्ट मिळवून देऊन मायदेशी पाठवण्याचे आश्वासन दिले. या कामासाठी त्यांच्याकडून सुमारे ३०० ओमानी रियाल घेण्यात आले. मात्र, पैसे घेऊनही त्यांच्या परतीची व्यवस्था करण्यात आली नाही..बहिणीच्या तक्रारीनंतर मदतकार्य सुरूसुषमा यांची मोठी बहीण सुलोचना टोप्पो यांनी १ सप्टेंबर २०२६ रोजी झारखंड सरकारच्या राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्षाकडे मदतीसाठी तक्रार दाखल केली. त्यानंतर श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण व कौशल्य विकास विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या नियंत्रण कक्षाने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला.नियंत्रण कक्षाने मस्कत येथील भारतीय दूतावास आणि प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंट्स यांच्याशी संपर्क साधून सुषमा यांच्या सुटकेसाठी समन्वय सुरू केला. तपासादरम्यान त्या ओमानमधील रुवी येथील श्रम मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली असल्याची माहिती मिळाली. १६ सप्टेंबर रोजी भारतीय दूतावासाने ई-मेलद्वारे त्यांच्या सुटकेची प्रक्रिया सुरू केल्याचे कळवले..‘इमर्जन्सी सर्टिफिकेट’मुळे मायदेशी परतण्याचा मार्ग मोकळासुषमा यांचा मूळ पासपोर्ट उपलब्ध नसल्याने त्यांना भारतात परत आणणे हे प्रशासनासमोरील प्रमुख आव्हान होते. ही अडचण दूर करण्यासाठी मस्कत येथील भारतीय दूतावासाने त्यांना आपत्कालीन प्रवास प्रमाणपत्र (इमर्जन्सी सर्टिफिकेट किंवा व्हाइट पासपोर्ट) जारी केले.आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर १४ नोव्हेंबर रोजी सुषमा टोप्पो सुखरूप भारतात परतल्या. राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष आणि भारतीय दूतावासाच्या समन्वयातून झालेल्या या कार्यवाहीमुळे सहा महिन्यांहून अधिक काळ परदेशात अडकलेल्या सुषमा यांची घरवापसी शक्य झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.