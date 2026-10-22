Rural Women Success Story: कुक्कुटपालनातून वडिलोपार्जित जमीन परत मिळवली; झारखंडमधील महिलांच्या स्वावलंबनाची प्रेरणादायी कहाणी

ग्रामीण महिलांना रोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबनाची संधी मिळाल्यास त्या व्यवसायातही उल्लेखनीय कामगिरी करू शकतात, हे झारखंडमधील महिला कुक्कुटपालन व्यावसायिकांनी दाखवून दिले आहे. ‘झारखंड महिला स्वावलंबी पोल्ट्री सहकारी संघ लिमिटेड’शी (JMSPSL) जोडलेल्या सुमारे ५,६०० महिलांनी ९ सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात १२२.७१ कोटी रुपयांची उलाढाल केली. या कालावधीत संघाने सर्व खर्च वजा जाता २.१५ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा नोंदवला, तर महिला सदस्यांना ९.७५ कोटी रुपयांचे उत्पादन प्रोत्साहन देण्यात आले..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.कुक्कुटपालनापुरता मर्यादित न राहता या संघाने अंडी उत्पादन, ब्रिडर युनिट्स, हॅचरी आणि कुक्कुट खाद्यनिर्मिती अशा विविध व्यवसायांचा विस्तार केला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यासोबतच स्थानिक पातळीवर कुक्कुटपालन व्यवसायाची साखळी विकसित होत आहे..ब्रॉयलर उत्पादनापासून खाद्यनिर्मितीपर्यंत विस्तार२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात या महिलांनी एकत्रितपणे १० हजार ९०७ मेट्रिक टन ब्रॉयलर कोंबड्यांचे उत्पादन केले. तसेच २.१९ कोटी अंड्यांचे उत्पादन नोंदवले. ब्रिडर युनिट्समध्ये ५०.३६ लाख हॅचिंग अंड्यांची निर्मिती झाली, तर हॅचरीच्या माध्यमातून ३९.८३ लाख ब्रॉयलर पिल्ले तयार करण्यात आली.कुक्कुट खाद्यनिर्मितीच्या क्षेत्रातही संघाने कामाचा विस्तार केला आहे. या कालावधीत १६ हजार ६३२.५ मेट्रिक टन ब्रॉयलर फीड आणि ३ हजार ६४१.४ मेट्रिक टन लेयर फीड तयार करण्यात आले. स्वतःच्या उत्पादन क्षमतेमुळे कुक्कुटपालनासाठी आवश्यक असलेल्या खाद्याचा पुरवठा अधिक नियोजित पद्धतीने करण्यास मदत होत आहे..२.१५ कोटींचा निव्वळ नफा; महिलांना प्रोत्साहन निधीसंघाच्या नफ्याच्या आकडेवारीनुसार, सहकारी संस्थांनी मिळून १.८० कोटी रुपये, तर संघाने ३४ लाख रुपये नफा कमावला. अशा प्रकारे एकूण निव्वळ नफा २.१५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. महिला सदस्यांना उत्पादन प्रोत्साहन म्हणून ९.७५ कोटी रुपये देण्यात आले. याशिवाय ३४.७० लाख रुपयांचे थेट रोख प्रोत्साहनही वितरित करण्यात आले.व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा लाभ थेट महिला सदस्यांपर्यंत पोहोचवण्यावर या सहकारी मॉडेलमध्ये भर देण्यात येत आहे. उत्पादन, व्यवस्थापन आणि बाजारपेठेशी जोडणी या माध्यमांतून महिलांना आर्थिक निर्णयांमध्ये अधिक सहभाग घेण्याची संधी मिळत आहे..संघर्षातून आर्थिक स्थैर्याकडेया उपक्रमाशी जोडलेल्या महिलांच्या अनुभवांतून कुक्कुटपालनामुळे झालेल्या बदलांचे चित्र समोर येते.राहिल होरो (गुमला) या पूर्वी महिन्याला सुमारे एक हजार रुपये कमावत होत्या. लेयर फार्मिंग सुरू केल्यानंतर त्यांचे मासिक उत्पन्न १५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक झाले. या उत्पन्नाच्या मदतीने त्यांनी आर्थिक अडचणींमुळे विकावी लागलेली वडिलोपार्जित जमीन पुन्हा विकत घेतल्याची माहिती देण्यात आली आहे.ललिता मरांडी (दुमका) यांच्यावर पतीच्या निधनानंतर कुटुंबाची जबाबदारी आली. कुक्कुटपालन व्यवसायातून त्यांना वर्षाला सुमारे ५० हजार रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळू लागले. या उत्पन्नाचा उपयोग त्यांनी मुलांच्या शिक्षणासाठी केला.अर्चना तिर्की (गुमला) या पतीच्या निधनानंतर पोल्ट्री संघाशी जोडल्या गेल्या. सध्या त्या सुपरवायझर म्हणून कार्यरत असून, त्यांना दरमहा ३० हजार रुपये उत्पन्न मिळत असल्याची माहिती आहे..सहा सहकारी संस्थांना ६६.१२ लाखांचे अनुदानमहिला कुक्कुटपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी झारखंड शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन आणि सहकार विभागामार्फत ‘ग्रांट टू एफपीओ’ योजनेअंतर्गत सहा सहकारी संस्थांना एकूण ६६.१२ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. गुमला, पोटका, लोहरदगा, बिसया, पेटरवार आणि दुमका येथील संस्थांना या मदतीचा लाभ मिळाला आहे.याशिवाय संघाशी संबंधित महिला सदस्य, क्षेत्रीय पर्यवेक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य व जीवन विम्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे व्यवसायातील उत्पन्नाबरोबरच सामाजिक सुरक्षेलाही महत्त्व दिले जात आहे..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...ग्रामीण रोजगारासाठी कुक्कुटपालनाची संधीकृषी विभागाचे माजी विशेष सचिव प्रदीप कुमार हजारी यांच्या मते, स्थानिक बाजारपेठेत कुक्कुटपालन उत्पादनांना मागणी असून, लेयर फार्मिंगचा विस्तार केल्यास ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळू शकते. अंडी उत्पादन वाढल्यास पोषणाच्या दृष्टीनेही त्याचा फायदा होऊ शकतो.झारखंडमधील महिला सहकारी संघाची कामगिरी ग्रामीण महिलांना प्रशिक्षण, सामूहिक व्यवसाय व्यवस्थापन आणि बाजारपेठेची जोडणी उपलब्ध झाल्यास कुक्कुटपालनातून आर्थिक स्वावलंबन साधता येऊ शकते, हे अधोरेखित करते.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.