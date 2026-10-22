Jio Platforms IPO: ‘जिओ’च्या आयपीओचा नवा विक्रम; पहिल्याच दिवशी शंभर मिनिटांत शंभर टक्के बोली, संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची ९ पट बोली

नवी दिल्ली: रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या जिओ प्लॅटफॉर्मच्या आयपीओने पहिल्याच दिवशी अवघ्या १०० मिनिटांत पूर्ण शंभर टक्के बोली मिळवून नवा विक्रम नोंदवला आहे. हा देशातील सर्वांत वेगवान बोली लागलेला पहिला आयपीओ ठरला आहे. या बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित ३०,२१३ कोटी रुपयांच्या आयपीओला पहिल्याच दिवशी गुंतवणूकदारांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. याआधी बजाज हाउसिंग फायनान्सच्या आयपीओला पहिल्या दिवशी दुपारी दोन वाजेपर्यंत पूर्ण बोली लागली होती. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडियाच्या २०२५ मध्ये आलेल्या आयपीओसाठी पहिल्याच दिवशी पूर्ण बोली लागली होती. मात्र, जिओ प्लॅटफॉर्मने अवघ्या १०० मिनिटांत हा टप्पा गाठला आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.या आयपीओसाठी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत ३.०१ पट बोली लागली. गुंतवणूकदारांनी सुमारे ६६,५०० कोटी रुपयांच्या बोली लावली. अँकर गुंतवणूकदारांच्या ८,११० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह एकूण मागणी सुमारे ७४,६१० कोटी रुपयांवर पोहोचली. शेअर बाजारांकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, या आयपीओमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या १९.७५ कोटी शेअरच्या तुलनेत ५९.४४ कोटी शेअरसाठी बोली लागली..संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा मोठा सहभागया आयपीओमध्ये पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (क्यूआयबी) राखीव असलेल्या हिश्शासाठी ९.०२ पट बोली लागली. या गटासाठी राखीव ४.९० कोटी शेअरच्या तुलनेत ४४.२२ कोटी शेअरसाठी बोली लागली. देशांतर्गत वित्तीय संस्था, बँका आणि विमा कंपन्यांनी मिळून २५.०२ कोटी शेअरसाठी, तर परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी १५.१४ कोटी शेअरसाठी बोली लावली. म्युच्युअल फंडांनी ३.१९ कोटी शेअरसाठी मागणी नोंदवली. बिगर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी असलेल्या राखीव हिश्शासाठी १.५८ पट बोली लागली. मात्र, सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या प्रतिसाद तुलनेने कमी राहिला. त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या हिश्शासाठी ०.६८ पट बोली लागली. या गटासाठी उपलब्ध ८.५० कोटी शेअरच्या तुलनेत ५.७८ कोटी शेअरसाठी बोली लागल्या. कर्मचारी आणि भागधारकांसाठी राखीव असलेल्या हिश्शासाठी अनुक्रमे १.३० पट आणि १.३८ पट बोली लागली..ह्युंदाईचा विक्रम मागे पडणारजिओ प्लॅटफॉर्मचा आयपीओ ह्युंदाई मोटर इंडियाच्या २७,८७० कोटी रुपयांच्या आयपीओलाही मागे टाकणार आहे. ह्युंदाईचा आयपीओ २०२४ मध्ये आला होता. त्याला पहिल्या दिवशी केवळ १८ टक्के प्रतिसाद मिळाला होता. ह्युंदाई मोटर इंडिया आणि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडियाच्या आयपीओमध्ये विद्यमान भागधारकांनी आपले शेअर विक्रीस काढले होते. याउलट, जिओ प्लॅटफॉर्मच्या आयपीओमध्ये २७ कोटी नवे शेअर जारी केले जात आहेत. त्यामुळे या विक्रीतून मिळणारा निधी कंपनीकडे जाणार आहे..मूल्यांकन १०८ अब्ज डॉलरजिओ प्लॅटफॉर्मने आपल्या आयपीओसाठी प्रतिशेअर १,०६५ ते १,११९ रुपये असा किंमतपट्टा निश्चित केला आहे. वरच्या भावाने कंपनीचे मूल्यांकन सुमारे १०८ अब्ज डॉलर होणार आहे. दूरसंचार क्षेत्रातील मोठ्या ग्राहकवर्गाच्या बळावर डिजिटल सेवा, क्लाउड कम्प्युटिंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) या क्षेत्रांत विस्तार करण्याची कंपनीची योजना आहे..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...गुंतवणूकदारांकडूनही मोठी मागणीजिओ प्लॅटफॉर्म्सने सोमवारी (ता. १९) २१२ अँकर गुंतवणूकदारांना प्रतिशेअर १,११९ रुपये या दराने सुमारे ८,११० कोटी रुपयांचे शेअर वितरित केले. यासाठी २.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मागणी नोंदविण्यात आली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.