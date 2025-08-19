Jitendra Singh : अंतराळवीराबाबत नाराजी का? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह; गदारोळात वाहून गेले संसदेचे कामकाज

नवी दिल्ली : ‘‘तुमची नाराजी सरकारच्या विरोधात असू शकते. एका अंतराळवीराच्या विरोधात तुम्ही कसे काय नाराज असू शकता?’’ अशा शब्दांत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सोमवारी लोकसभेत आपला उद्वेग व्यक्त केला. बिहारमधील मतदारयाद्यांच्या पडताळणीच्या (एसआयआर) मुद्यावर चर्चा घेण्याच्या मागणीसाठी विरोधी पक्षांनी दोन्ही सदनात प्रचंड गदारोळ घातला. यामुळे कामकाज वाया गेले..अंतराळवीर शुभांशु शुक्ला हे हवाई दलाचे जवान आहेत. अंतराळवारी केल्यानंतर त्यांचे मायदेशी आगमन झाले आहे आणि यानंतर देशभरात उत्साहाचे वातावरण आहे. दुसरीकडे संसदेत या विषयावर चर्चा घेण्यास विरोधी पक्ष तयार नाहीत, असे जितेंद्र सिंह म्हणाले. शुभांशु शुक्ला हे कोणत्याही राजकीय पक्षाशी बांधील नाहीत. तुम्ही जमीन आणि आकाशावर नाराज होता. आता अंतराळावरही नाराज झाला आहात, असा टोला सिंह यांनी मारला. .विरोधी पक्ष हताश झाले असल्याचे एक डॉक्टर या नात्याने आपण निश्चितपणे सांगू शकतो, अशी टिपणी त्यांनी केली. ऑपरेशन सिंदूर मोहिमेवेळी अंतराळ तंत्रज्ञानाने खूप महत्वाची मदत केली होती. गत दहा वर्षांच्या काळात म्हणजे मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर हे तंत्रज्ञान देशात झपाट्याने विकसित करण्यात आले. आपल्या अंतराळ विभागाने तत्पूर्वी ६०-७० वर्षे मंदपणे काम का केले? हा प्रश्न आहे, असे सिंह म्हणाले. पण विरोधी पक्षांचा गदारोळ न थांबल्यामुळे अखेर अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना कामकाज मंगळवारपर्यंत तहकूब करावे लागले..‘जनविश्वास’ समितीकडेदैनंदिन व्यापार सुरळीत करण्याचा उद्देश ठेवून बनविण्यात आलेले जनविश्वास विधेयक उद्योग आणि व्यापार मंत्री पियुष गोयल लोकसभेत सादर केले. ३६ पेक्षा जास्त किरकोळ स्वरूपाचे गुन्हे अपराधमुक्त करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. अधिक विचारविमर्श करण्यासाठी हे विधेयक लोकसभेच्या सिलेक्ट समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. दुसरीकडे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट सुधारणा विधेयक सादर केले..बिर्लांचा इशाराबिहारमधील ‘एसआयआर’च्या मुद्द्यावरून सकाळच्या सत्रात विरोधी सदस्यांनी लोकसभेत गोंधळ घातला. जितक्या त्वेषाने तुम्ही घोषणाबाजी करत आहात, तितक्या त्वेषाने प्रश्न उपस्थित कराल तर लोकांचे प्रश्न सुटू शकतील, अशी टिपणी अध्यक्ष बिर्ला यांनी केली. गदारोळाच्यादरम्यान संसदेच्या संपत्तीचे नुकसान झाले तर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा बिर्ला यांनी दिला. राज्यसभेचे कामकाज एसआयआरसहित इतर मुद्द्यांवरून विरोधकांनी केलेल्या गोंधळामुळे वाया गेले. दुपारच्या सत्रात या सदनात काँग्रेस आणि तृणमूलसह अन्य विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला. त्यानंतर भारतीय बंदर विधेयक आवाजी मतदानाचे मंजूर करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.