नवी दिल्ली : जम्मू आणि काश्मीरच्या विविध भागांमध्ये दहशतवाद्यांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात येत आहे. आज दिवसभर देखील लष्कराच्या जवानांनी मोठ्या प्रमाणावर कोंबिग ऑपरेशन राबवलं. या कारवाईत एक जवान शहीद तर काही दहशतवादी देखील ठार झाले होते. पण आत्ताच्या ताज्या घटनेत दोन लष्कराचे अधिकारी शहीद झाल्याचं वृत्त आहे. (J&K Attack Clashes with terrorist in Kashmir Anantnag Two army officers martyred)

एएनआयच्या वृत्तानुसार, काश्मीरच्या अनंतनाग जिल्ह्यात दहशतवाद्यांसोबत राष्ट्रीय रायफल्सच्या तुकडीची जोरदार फायरिंग झाली. यामध्ये 19 RR या युनिटचं नेतृत्व करणाऱ्या एका कर्नल आणि मेजर दर्जाच्या अधिकाऱ्याला आपले प्राण गमवावे लागले. जम्मू आणि काश्मीरमधील भारतीय लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. (Latest Marathi News)