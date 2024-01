Blast in J&K: एलओसीवर खंदकात स्फोट, एक अग्निवीर ठार; 2 जवान जखमी

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील राजौरी जिल्ह्यातील नौशेरा सेक्टरमध्ये भारत-पाकिस्तानच्या नियंत्रण रेषेजवळ एका खंदकात स्फोट झाल्याचं वृत्त आहे. या स्फोटात एका अग्निवीराचा मृत्यू झाला असून दोन जवान जखमी झाले आहेत. हा स्फोट अशावेळी झाला जेव्हा या भागात गस्त घालत होते. (J&K Blast in trench on LoC one agniveer killed two soldiers injured)