VIDEO : जम्मू-काश्मीरच्या स्थानिक निवडणुकीत केलं पहिल्यांदाच मतदान; मतदारांचा आनंद मावेना गगनात

श्रीनगर : हा कोणत्याही लग्नाचा समारंभ नाहीये तर ही मतदानाचा अधिकार बजावायला मिळाल्याचा आनंद आहे. कारण यांना पहिल्यांदाच मतदान करायला मिळालं आहे. सध्या जम्मू-काश्मीरच्या डीडीसी निवडणुकीच्या (District Development Council) तिसऱ्या टप्प्याचे मतदान सुरु आहे. या निवडणुकीत पाकिस्तानातून आलेल्या शरणार्थ्यांनीही मतदान केलं आहे. मत दिल्यानंतर आपला आनंद व्यक्त करताना अक्षरश: डान्स केला आहे.

यातील एका मतदाराने म्हटलं की, 70 वर्षांहून अधिक काळ गेला पण आता आम्ही पहिल्यांदा मतदान करु शकलेलो आहोत. लोकशाही प्रक्रियेत सहभाग नोंदवता आल्याबद्दल आम्ही आनंदी आहोत. जम्मू काश्मीरमध्ये होत असलेली डीडीसी निवडणुक अनेक अंगाने महत्त्वपूर्ण आहे. कलम 370 हटवल्यानंतर आणि केंद्रशासित प्रदेश बनल्यानंतर इथे पहिल्यांदाच निवडणूक होतेय.

#WATCH Jammu: People who came from Pakistan as refugees celebrate after casting votes in third phase of District Development Council polls.

“This is first time in over 70 yrs that we're voting in local body polls. We're happy to participate in democratic process,” says a voter. pic.twitter.com/Rhz4Tsn7Z4

— ANI (@ANI) December 4, 2020