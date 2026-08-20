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J&K High Court Bench: लडाखमध्ये जम्मू-काश्मीर हायकोर्टची बेंच स्थापन होणार! केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय, नागरिकांना मोठा दिलासा

J&K High Court Bench to Be Established: जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाचे एक खंडपीठ आता लडाखमध्ये कामकाज पाहणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एक्स रोजी एका पोस्टमध्ये ही घोषणा केली.
Ladakh to Get High Court Bench as Union Cabinet Approves Major Proposal

Ladakh to Get High Court Bench as Union Cabinet Approves Major Proposal

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी खोऱ्यातील कायदेशीर अधिकारक्षेत्राच्या विस्तारासंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने लडाखमध्ये जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाचे एक खंडपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, सरकारने लडाखमध्ये न्यायालयाचे एक खंडपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्रजी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लडाखमध्ये जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.'

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