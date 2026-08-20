J&K High Court Bench: लडाखमध्ये जम्मू-काश्मीर हायकोर्टची बेंच स्थापन होणार! केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय, नागरिकांना मोठा दिलासा

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी खोऱ्यातील कायदेशीर अधिकारक्षेत्राच्या विस्तारासंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने लडाखमध्ये जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाचे एक खंडपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, सरकारने लडाखमध्ये न्यायालयाचे एक खंडपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्रजी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लडाखमध्ये जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.'.ते म्हणाले, "यामुळे लडाखच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या नागरिकांना न्याय मिळवणे लक्षणीयरीत्या सुधारेल, कारण कायदेशीर सेवा मिळण्यास लागणारा वेळ कमी होईल. लडाखचा सर्वांगीण विकास आणि घटनात्मक संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे." उच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटनुसार, जम्मू आणि काश्मीर राज्यासाठी पूर्णपणे कार्यरत असलेले उच्च न्यायालय १९२८ मध्ये स्थापन झाले. .JPSC-JSSC परीक्षांवरून मोठा ट्विस्ट! भरती परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय थांबवला; झारखंड सरकारला हायकोर्टाचा मोठा झटका.यापूर्वी, राज्याचे शासक, महाराजा, हे न्यायदानासाठी अंतिम अधिकारी होते. १८८९ मध्ये, ब्रिटिश सरकारने राज्याचे तत्कालीन शासक, महाराजा प्रताप सिंह यांना एक परिषद स्थापन करण्यास सांगितले. परिषदेच्या न्यायिक सदस्यांना दिवाणी आणि फौजदारी दोन्ही प्रकरणांमधील अपील ऐकण्याचे पूर्ण अधिकार होते. राज्यात जम्मू आणि काश्मीर हे दोन प्रांत होते..तिथे सरन्यायाधीश न्यायिक अधिकार वापरत असत. ते परिषदेच्या विधी सदस्यांवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवत असत. ही परिषद नंतर बरखास्त करण्यात आली. शासकाने न्यायिक प्रकरणांवर निर्णय देण्यासाठी एका मंत्र्याला उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले. त्यानंतर १९२७ मध्ये राज्याच्या तत्कालीन शासकाने नवीन संविधानाला मंजुरी दिली. विधी सदस्यांच्या जागी न्याय मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर, २६ मार्च १९२८ रोजी आदेश क्रमांक १ अन्वये उच्च न्यायालयाची स्थापना झाली. महाराजांनी लाल कंवर सेन यांची न्यायालयाचे पहिले सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली. .New School Rule: प्रशासनाचा अजब फतवा! एक दिवस मुलं तर दुसऱ्या दिवशी मुली शाळेत येणार; कारण काय तर..., प्रकरण काय?.१९५४ मध्ये, घटनात्मक अंमलबजावणी आदेश, १९५४ द्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र जम्मू आणि काश्मीर राज्यापर्यंत वाढवण्यात आले. प्रथमच, उच्च न्यायालयाला मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी करण्यासाठी रिट जारी करण्याचे अधिकार देण्यात आले. १९५७ मध्ये, जम्मू आणि काश्मीर घटनात्मक कायद्याने एका स्वतंत्र न्यायिक संस्थेची स्थापना केली. उच्च न्यायालयात २५ न्यायाधीशांची मंजूर संख्याबळ आहे. उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि प्रशासकीय विभाग मे ते ऑक्टोबर अखेरपर्यंत श्रीनगरमध्ये कार्यरत असतात. नोव्हेंबर ते एप्रिल या काळात मुख्यालय जम्मू येथे असते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.