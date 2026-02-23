JNU Campus Violence : जेएनयूमध्ये अर्ध्या रात्री पुन्हा उसळली हिंसा, डाव्या अन् उजव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थ्यांत 'या' कारणामुळे हाणामारी

JNUSU Protest: जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू) कॅम्पसमध्ये हिंसाचाराची आणखी एक घटना घडली. रविवारी मध्यरात्री झालेल्या निषेध मोर्चादरम्यान डाव्या आणि उजव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थी गटांनी एकमेकांवर हल्ला आणि हिंसाचाराचे आरोप केल्यानंतर जेएनयू कॅम्पसमध्ये तणाव वाढला. विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही कथित घटना सोमवारी पहाटे १:३० च्या सुमारास घडली, जिथे विद्यार्थ्यांमध्ये झालेल्या हाणामारीनंतर झालेल्या दगडफेकीत अनेक विद्यार्थी जखमी झाले..एका निवेदनानुसार, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेने (जेएनयूएसयू) कुलगुरू शांतीश्री पंडित यांचा राजीनामा आणि त्यांच्या निलंबनाचा आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी पूर्व गेटकडे "समता यात्रा" काढली होती. प्रशासनाने मोर्चात सामील न होता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (एबीव्हीपी) सदस्यांना त्यांच्याशी सामना करण्याची परवानगी दिल्याचा आरोप निदर्शकांनी केला. .पण, एबीव्हीपीने आरोप फेटाळून लावले आणि डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांवर हा संघर्ष भडकवण्याचा आणि घटनेबद्दल चुकीची माहिती पसरवण्याचा आरोप केला. ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (एआयएसए) सह डाव्या समर्थित संघटनांनी दावा केला आहे की एबीव्हीपी कार्यकर्त्यांनी जेएनयूएसयू कॅम्पवर दगडफेक केली आणि नि:शस्त्र विद्यार्थ्यांवर हल्ला केला, ज्यामध्ये अनेक जण जखमी झाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.