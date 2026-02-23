देश

JNU Campus Violence : जेएनयूमध्ये अर्ध्या रात्री पुन्हा उसळली हिंसा, डाव्या अन् उजव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थ्यांत 'या' कारणामुळे हाणामारी

JNUSU Protest : जेएनयू कॅम्पसमध्ये रविवारी मध्यरात्री डावे आणि उजवे विद्यार्थी गट आमनेसामने आल्याने तणाव निर्माण झाला. सोमवारी पहाटे १:३० वाजताच्या सुमारास हाणामारी आणि दगडफेक झाली, ज्यात अनेक विद्यार्थी जखमी झाले.
JNUSU Protest: जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू) कॅम्पसमध्ये हिंसाचाराची आणखी एक घटना घडली. रविवारी मध्यरात्री झालेल्या निषेध मोर्चादरम्यान डाव्या आणि उजव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थी गटांनी एकमेकांवर हल्ला आणि हिंसाचाराचे आरोप केल्यानंतर जेएनयू कॅम्पसमध्ये तणाव वाढला. विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही कथित घटना सोमवारी पहाटे १:३० च्या सुमारास घडली, जिथे विद्यार्थ्यांमध्ये झालेल्या हाणामारीनंतर झालेल्या दगडफेकीत अनेक विद्यार्थी जखमी झाले.

