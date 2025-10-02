देश

JNU Ravan Dahan controversy : उमर खालिद अन् शरजीलचे फोटो पुतळ्यावर लावून 'जेएनयू'मध्ये झाले रावणाचे दहन!

JNU Ravan Dahan News : डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थ्यांनी रावण दहनाच्या वेळी बूट फेकून कार्यक्रमात व्यत्यय आणल्याचा आरोपही 'अभाविप'ने केला आहे.
esakal

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

JNU Ravan Dahan Controversy Explained : दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात म्हणजेच जेएनयूमध्ये दसऱ्यानिमित्त रावण दहन समारंभात मोठा गोंधळ उडाला. डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थ्यांनी रावण दहनाच्या वेळी बूट फेकून कार्यक्रमात व्यत्यय आणल्याचा आरोप अभाविपने केला आहे.

अभाविप नेते प्रवीण कुमार यांनी सांगितले की, डाव्या विचारसरणीच्या संघटना जाणूनबुजून अशांतता निर्माण करत होत्या. खरंतर, जाळण्यात आलेल्या रावणाच्या पुतळ्याच्या १० डोक्यांवर उमर खालिद आणि शर्जील इमाम यांच्यासह दिल्ली दंगलीचा कट रचल्याचा आरोप असलेल्या अनेक व्यक्तींचे फोटो होते.

जेएनयू विद्यार्थी संघटनेने एक निवेदन जारी करून अभाविपवर राजकीय फायद्यासाठी धर्माचा वापर केल्याचा आरोप केला. ‘जेएनयूएसयू’ने म्हटले आहे की अभाविपने जेएनयूचे माजी विद्यार्थी उमर खालिद आणि शर्जील इमाम यांना रावणाच्या रूपात रूपात दाखवले होते. हे जरी दोघेही गेल्या पाच वर्षांपासून तुरुंगात आहेत आणि अजूनही खटल्याला सामोरे जात आहेत.

खटला न्यायालयात प्रलंबित असताना अभाविपने उमर खालिद आणि शर्जील इमामला सार्वजनिकरित्या कसे दोषी ठरवू शकते असा प्रश्न जेएनयू विद्यार्थी संघटनेने उपस्थित केला. जेएनयूएसयूने म्हटले आहे की भारत आणि परदेशातील बुद्धिजीवी आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनीही या प्रकरणांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

जेएनयूएसयूने असेही विचारले की, "जर अभाविपला खरोखरच देशाची काळजी असेल, तर त्यांनी नथुराम गोडसेचा चेहरा रावण म्हणून का वापरला नाही? ते त्याला दहशतवादी मानत नाहीत का? तसेच विद्यार्थी संघटनेने असाही प्रश्न विचारला की, "बलात्कार आणि खून प्रकरणांमध्ये राम रहीमला दोषी का ठरवण्यात आले नाही?

