नवी दिल्ली : दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ अर्थात जेएनयू हे विद्यार्थ्यांच्या स्वतंत्र विचारसरणीला प्रोत्साहन देणारं आणि हुशार विद्यार्थ्यांचं विद्यापीठं म्हणून ओळखलं जातं. पण याच विद्यापीठात एक लाजीरवाणी घटना समोर आली आहे. स्कॉलरशीप मिळाली नसल्यानं आंदोलन पुकारलेल्या इथल्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाच्या सुरक्षा रक्षकांकडून बेदम मारहाण झाल्याची गंभीर बाब घडली आहे. (JNU Staff And Guards Assaulted Students Went To Seek Scholarship Six Injured)

जेएनयूतील विद्यार्थ्यांनी आरोप केला की, गेल्या दोन वर्षांपासून आमची स्कॉलरशीप मिळालेली नाही. याबाबत विचारणा करण्यासाठी आम्ही सोमवारी विद्यापीठात गेलो होतो. पण विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांनी आणि सुरक्षा रक्षकांनी आम्हाला रस्त्यातच अडवलं आणि लाठ्या काठ्यांनी मारहाण केली.

या मारहाणीत विद्यार्थी नेत्यासह सहा विद्यार्थी जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी आम्ही पोलिसांत तक्रार देणार आहोत, असंही या विद्यार्थ्यांनी सांगितलं आहे.