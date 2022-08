"चेले चपाटे गेले, मार्गातील अडथळे दूर झाले"; उद्धव ठाकरेंनी पल्लवित केल्या आशा

मुंबई : शिवसेनेला मुळापासून हादरवून टाकणारं आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी फूट पहायला मिळाली. पण या परिस्थितीतही सामान्य कार्यकर्त्यांचा विश्वास टिकवण्यासाठी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडून मोठे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यातच या कार्यकर्त्यांमधील आशाही त्यांनी आता पल्लवित केल्यात. "चेले चपाटे गेले अन् तुमच्या मार्गातील अडथळे दूर झाले" अशा शब्दांत उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्या आशा जागवल्या आहेत. (now obstacles removed from your path Uddhav Thackeray raised hopes in ShivSainik)

मातोश्रीवर भेटायला आलेल्या शिवसैनिकांशी संवाद साधताना उद्धव ठाकरे बोलत होते. ते म्हणाले, प्रत्येकवेळी मी येणाऱ्या संकटाला संधी मानत आलो आहे, तशी आता आपल्याला संधी आहे. शहापूरचे जिल्हा परिषद सदस्य मला भेटायला आले होते. आता त्यांच्या मार्गातला अडथळा निघून गेला. तसेच तुमच्या मार्गातील अडथळाही निघून गेला. तुमच्यामध्ये आणि मातोश्रीमध्ये ज्यांनी भिंत बांधली होती ती आता पडून गेली आहे. आता बांध मोकळा झाला आहे. निष्ठावंतांना डावलून जे चेले चपाटे पुढे आले होते ते चेले चपाटे आता गेले. ज्यांच्या श्रमावर ते मोठे झाले त्या शिवसैनिकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सध्याचा हा थोडासा कठीण काळ आहे जो लवकरच निघून जाईल. आपण संघर्ष करु, ज्यांना मोठं केलं ती माणसं गेली. पण त्यांना मोठी करणारी साधी माणसं माझ्या सोबत आहेत. तीच माझी ताकद आहे. ही ताकद माझ्यासोबत आहे म्हणून मला संकटाची पर्वा नाही, अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहित करण्याचं काम केलं.