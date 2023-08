अरारिया : एका दैनिकाच्या पत्रकारावर पहाटे ४ वाजता घराचा दरवाजा वाजवून बाहेर बोलावून बेछूट गोळीबार करत त्याची हत्या करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शुक्रवारी पहाटे बिहारमधील अरारिया इथं ही घटना घडली आहे. एएनआयनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (Journalist shot dead in Bihar friday early morning 4 am at his home)

विमल कुमार यादव असं गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आलेल्या पत्रकाराचं नाव आहे. अरारिया इथल्या राणीगंज बाझार इथल्या राहत्या घरी हा प्रकार घडला आहे. दोन वर्षांपूर्वी या पत्रकाराच्या सरपंच असलेल्या भावाची देखील अशाच प्रकारे गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती.

नेमकं काय घडलं?

शुक्रवारी पहाटे ४ वाजण्याच्या सुमारास काही अज्ञात लोकांनी विमल कुमार यादव यांच्या घराच्या दारावर टकटक करत त्यांना झोपेतून उठवलं. विमल कुमार यादव यांनी दार उघडताच त्यांच्यावर गोळ्यांचा वर्षाव करण्यात आला. यामध्ये त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. विमलकुमार यांच्या भावाची हत्या देखील गोळ्या घालून करण्यात आली होती. (Latest Marathi News)

या हत्या प्रकरणातील विमलकुमार हे प्रमुख साक्षीदार होते. या प्रकरणाची कोर्टात ट्रायल सुरु होती. विमल कुमार हे आपल्या पत्नी, मुलगा आणि मुलीसह राहत होते. या घटनेमुळं देशभरात खळबळ उडाली आहे. (Marathi Tajya Batmya)

दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी सुरु करण्यात आली असून घटनास्थळी श्वान पथकांना देखील पाचारण करण्यात आलं आहे, अशी माहिती पोलीस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह यांनी पत्रकारांना दिली आहे.