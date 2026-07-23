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JP Nadda: विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर राहुल गांधी यांचे राजकारण: केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा, पेपरफुटीवर संसदेत चर्चेला सरकार तयार

NEET paper leak debate in Parliament: पेपरफुटीवर संसदेत सर्वसमावेशक चर्चेला सरकारची तयारी; राहुल गांधींवर विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचा राजकीय लाभ घेण्याचा नड्डांचा आरोप
Rahul Gandhi Playing Politics Over Students' Issues, Alleges Union Minister JP Nadda

Rahul Gandhi Playing Politics Over Students' Issues, Alleges Union Minister JP Nadda

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : पेपरफुटी प्रकरणावर संसदेमध्ये हवा तितका वेळ चर्चा करण्यासाठी आम्ही तयार असून, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी मात्र या विषयाचा राजकीय लाभ उठविण्याच्या प्रयत्नात आहेत, अशी टीका केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी बुधवारी केली.

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