JP Nadda: विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर राहुल गांधी यांचे राजकारण: केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा, पेपरफुटीवर संसदेत चर्चेला सरकार तयार

नवी दिल्ली : पेपरफुटी प्रकरणावर संसदेमध्ये हवा तितका वेळ चर्चा करण्यासाठी आम्ही तयार असून, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी मात्र या विषयाचा राजकीय लाभ उठविण्याच्या प्रयत्नात आहेत, अशी टीका केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी बुधवारी केली..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.कॉक्रोच जनता पक्षाचे आंदोलन आणि राहुल गांधी पत्रकार परिषद घेऊन १५२ वेळा प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा आरोप करत सरकारवर शरसंधान केल्यानंतर नड्डा यांनी रात्री पत्रकार परिषद सरकारची बाजू मांडली. या आंदोलनानंतर सरकारकडून प्रथमच भूमिका मांडण्यात आली आहे..नड्डा म्हणाले, ‘‘पेपरफुटीवरील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे राजकारण होता कामा नये. या विषयावर संसदेमध्ये सर्वसमावेशक चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार जबाबदार असून, संसदेमध्ये सर्व विषयांवर चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे. विद्यार्थी हे देशाचे भविष्य असून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी मिळून या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे आवश्यक आहे. पेपरफुटीवर केंद्र व राज्य सरकारांनी कसा प्रतिसाद दिला, यावर मंथन आवश्यक आहे. .मात्र, विद्यार्थ्यांचे हित हा राहुल गांधी यांचा मुद्दा नाही, तर ते या प्रकरणाचा राजकीय लाभ उठविण्याच्या प्रयत्नात आहेत. ही गोष्ट खूपच दुर्दैवी आहे. काँग्रेसने जबाबदार विरोधी पक्षाची भूमिका बजावावी आणि पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी आम्हाला सहकार्य करावे. पेपरफुटीचा मुद्द्याचा तपास सुरू आहे. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सरकार जनतेला देईल.’’.Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.\rपेपरफुटीच्या प्रश्नावर सामाजिक कार्यकर्ते उपोषणाला बसले असून, त्यांनी सरकारला पत्र लिहून आपल्या मागण्या पुन्हा मांडल्या आहेत. त्यावर वांगचुक यांनी लिहिलेल्या पत्राला सरकार उत्तर देईल, असेही नड्डा यांनी स्पष्ट केले. कॉक्रोच जनता पक्षाच्या प्रतिनिधींबरोबर झालेल्या चर्चेची माहिती देताना ते म्हणाले, ‘‘आम्ही त्यांची भूमिका ऐकून घेतली. त्यांचे म्हणणे लेखी स्वरूपात द्यावे, अशी सूचना मी त्यांना केली. मात्र, त्याप्रमाणे त्यांनी लेखी मागण्या सादर केल्या आहेत. त्यांना हवे असेल तेव्हा आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत, असेही त्यांना सांगितले आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.