JP Nadda: आरक्षण हटाओ आंदोलन! शिष्टमंडळाने घेतली जेपी नड्डांची भेट; 'या' मुद्द्यांवर झाली चर्चा

Jantar Mantar Protest: नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे २१ ऑगस्ट रोजी झालेल्या ‘आरक्षण हटाओ’ आंदोलनानंतर केंद्रीय आरोग्यमंत्री आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी या आंदोलनाशी संबंधित प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. ही बैठक नड्डा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी पार पडली. .पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार, त्यांनी हर्ष दुबे, रण बहादूर सिंह चौहान आणि मृत्युंजय पाठक यांच्यासह आंदोलक चमूतील इतर सदस्यांशी संवाद साधला. या बैठकीबाबत माहिती देताना जे. पी. नड्डा यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’वर एक पोस्ट शेअर केली..Ganeshotsav: गणेशोत्सवासाठी कोकणवासीयांना मोठी भेट! मुंबईतून पुन्हा धावणार ‘मोदी एक्स्प्रेस’; बुकिंग कधीपासून? पाहा संपूर्ण वेळापत्रक.बैठकीत आंदोलकांच्या मागण्या आणि संबंधित मुद्द्यांवर प्राथमिक चर्चा झाल्याचे सांगत, या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी लवकरच प्रतिनिधींशी पुन्हा एकदा भेट घेतली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. २१ ऑगस्ट रोजी जंतर-मंतरवर झालेल्या आंदोलनात सध्याच्या आरक्षण व्यवस्थेबाबत विविध मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या. आंदोलनानंतर केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून केंद्रीय मंत्र्यांसोबत झालेली ही पहिलीच औपचारिक बैठक पुढील चर्चेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे..पुढील बैठक कोणत्या तारखेला होईल आणि त्यात कोणत्या विशिष्ट मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा केली जाईल, हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. मात्र, प्रतिनिधींच्या मागण्या आणि त्यावर सरकारची भूमिका याबाबत आगामी काही दिवसांत अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीही अनेक महत्त्वाच्या आंदोलनांत जे. पी. नड्डा यांनीच सरकारतर्फे मध्यस्थी केली आहे..Marathi Language Rule: ऑटो-टॅक्सी चालकांना दिलासा! मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदत; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय.दरम्यान, नवी दिल्लीतील या भेटीपूर्वी उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊ येथेही अशाच प्रकारच्या ‘आरक्षण सुधारणा आंदोलना’तील विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री तथा आरोग्यमंत्री ब्रजेश पाठक यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी ब्रजेश पाठक यांनी सरकार विद्यार्थ्यांच्या मागण्या अत्यंत गांभीर्याने घेत असून त्यांचा आवाज केंद्र सरकारपर्यंत नक्की पोहोचवला जाईल, असा विश्वास दिला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.