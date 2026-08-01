JPSC पीटी परीक्षेतील गैरव्यवहाराचा तपास वेगात; २,२०४ उमेदवारांच्या OMR शीटची होणार पडताळणी

झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या (JPSC) १४ व्या पीटी परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार आणि अनियमिततेच्या तपासाला आता वेग आला आहे. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीआयडीने आयोगाच्या कार्यालयातून जप्त केलेल्या OMR शीट आणि उमेदवारांकडे असलेल्या मूळ कार्बन कॉपी OMR शीटची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही शीटमध्ये तफावत आढळल्यास संबंधित उमेदवारांची थेट चौकशी केली जाणार आहे..५ ऑगस्टपर्यंत OMR ची कार्बन कॉपी पाठवण्याचे आदेशसीआयडीने पीटी परीक्षेत पात्र ठरलेल्या २,२०४ उमेदवारांना नोटीस बजावली आहे. ३० जुलै ते ५ ऑगस्टदरम्यान उमेदवारांनी पेपर-१ आणि पेपर-२ च्या OMR शीटच्या कार्बन कॉपीचा फोटो किंवा PDF सीआयडीकडे पाठवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.उमेदवारांना ही कागदपत्रे ९९३४३०९०५८ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर किंवा complainjpsc-cid@jhpolice.gov.in या ई-मेलवर पाठवावी लागणार आहेत.ज्या उमेदवारांकडे OMR शीटची कार्बन कॉपी उपलब्ध नाही, त्यांनी रोल नंबरसह ती का उपलब्ध नाही, याचे स्पष्ट कारण सीआयडीला कळवावे, असेही नोटीसमध्ये सांगण्यात आले आहे..Amit Shah Pune : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यासोबत अमित शाहंचा फोटो; 'भारताचा चाणक्य' म्हणून वादग्रस्त बॅनर?; काँग्रेसने विरोध करताच पोस्टर गायब.माजी JPSC अध्यक्षांची आठ तास चौकशीसीआयडीने JPSC चे तत्कालीन अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते यांची सलग दुसऱ्या दिवशी सुमारे आठ तास चौकशी केली. त्यांच्यासोबत परीक्षा उपनियंत्रक श्वेता गुप्ता यांना समोर बसवून दोघांची समोरासमोर चौकशीही करण्यात आली.दरम्यान, या प्रकरणातील श्वेता गुप्ता, रामवीर सिंह, अभय तिवारी, मोहम्मद उस्मान आणि मोहम्मद एबाद यांच्यासह अन्य पाच आरोपींची पोलीस कोठडी आणखी दोन दिवसांनी वाढवण्यात आली आहे..Commonwealth Games 2026: एका माजी गोलंदाजाने नीरज चोप्राला भालाफेकीत हरवले; CWG मध्ये गोल्ड जिंकणारा तो कोण?.हजारो विद्यार्थ्यांचे आंदोलन; CBI चौकशीची मागणीJPSC पीटी परीक्षेतील कथित गैरव्यवहाराविरोधात विद्यार्थ्यांचा संतापही वाढत आहे. हजारो विद्यार्थ्यांनी रांचीच्या रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. अल्बर्ट एक्का चौकात सभा घेत विद्यार्थ्यांनी १४ वी JPSC पीटी परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली.तसेच संपूर्ण प्रकरणाची CBI चौकशी करावी, अशी मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाचा पाठिंबा न घेता आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला आहे.एकीकडे सीआयडीकडून OMR शीटची पडताळणी आणि आरोपींची चौकशी सुरू असताना दुसरीकडे विद्यार्थ्यांनी परीक्षा रद्द करून स्वतंत्र तपासाची मागणी लावून धरली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील कारवाईकडे उमेदवारांसह संपूर्ण झारखंडचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.