न्यायाधीशांच्या १७ वर्षांच्या लेकानं मर्सिडीज चालवत दुचाकीला दिली धडक, एकाचा मृत्यू

न्यायाधीशाच्या अल्पवयीन मुलाने भरधाव वेगात मर्सिडीज कार चालवत दुचाकीला धडक दिली. यात दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला असून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. केरळच्या एर्नाकुलम इथं रविवारी पहाटे हा अपघात झाला. अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचं वय ५४ वर्षे असं आहे. न्यायाधीशाच्या मुलाकडूनच घडलेल्या या अपघाताची चर्चा आता होत आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, मृत व्यक्ती खाद्यपदार्थांचा स्टॉल चालवून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. शनिवारी रात्री स्टॉल बंद करून ते स्कूटरवरून घरी परतत होते. त्याचवेळी मर्सिडिज कारने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. हा अपघात पहाटे दोन ते तीनच्या दरम्यान झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. कारची धडक इतकी जोरदार होती की स्कूटरचं मोठं नुकसान झालं..आम्हाला अर्थखातंच पाहिजे, विलंब योग्य नाही,'वर्षा'वर बैठकीनंतर भुजबळांनी स्पष्टच सांगितलं; मुख्यमंत्री काय म्हणाले?.अपघाताच्या ठिकाणी स्कूटरवर असलेलं सामानही विखुरलं होतं. या अपघातात दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाल्याचं त्यांच्या नातेवाइकांनी सांगितलं. मृत व्यक्तीच्या भाचीने दिलेल्या माहितीनुसार, अपघातानंतर न्यायाधीश पोलीस ठाण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांनी न्यायाधीशांच्या अल्पवयीन मुलाला कार चालवण्याची परवानगी का दिली, असा प्रश्न विचारला. यावर न्यायाधीशांनी अपमानास्पद भाषेत उत्तर दिल्याचा आरोप तिने केला आहे..दरम्यान, अपघातात सहभागी असलेली मर्सिडिज कार न्यायाधीशांच्या नावावर नोंदणीकृत असल्याचं पोलिसांच्या तपासात समोर आलं आहे. कार चालवणाऱ्या मुलाकडे वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स होतं का, तसेच अपघाताच्या वेळी तो मद्याच्या प्रभावाखाली होता का, यासह अन्य बाबींचा तपास सुरू आहे. पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला असून, तपासातील निष्कर्षांनुसार पुढील कारवाई केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.