देश

Eco Tourism: आता अयोध्येत जंगल सफारी अन् काशी-प्रयागराजमध्ये निसर्ग पर्यटन! काय आहे योगी सरकारचा नवा प्लॅन

Uttar Pradesh new eco tourism policy 2026: योगी सरकारचा नवा मास्टर प्लॅन: उत्तर प्रदेशात निसर्ग पर्यटनाला चालना
Yogi Government Unveils Big Nature Tourism Push in Ayodhya, Kashi, Prayagraj

Yogi Government Unveils Big Nature Tourism Push in Ayodhya, Kashi, Prayagraj

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

उत्तर प्रदेश आता केवळ मंदिरांसाठीच नाही, तर निसर्ग पर्यटनासाठी (Eco-Tourism) सुद्धा जगाच्या नकाशावर झळकणार आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्याच्या समृद्ध जैवविविधतेचा वापर करून पर्यटनाचा एक मास्टर प्लॅन तयार केला आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
Ayodhya
Ayodhya Ram Mandir
CM Yogi Adityanath
Jungle safari
Government

Related Stories

No stories found.