Eco Tourism: आता अयोध्येत जंगल सफारी अन् काशी-प्रयागराजमध्ये निसर्ग पर्यटन! काय आहे योगी सरकारचा नवा प्लॅन

उत्तर प्रदेश आता केवळ मंदिरांसाठीच नाही, तर निसर्ग पर्यटनासाठी (Eco-Tourism) सुद्धा जगाच्या नकाशावर झळकणार आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्याच्या समृद्ध जैवविविधतेचा वापर करून पर्यटनाचा एक मास्टर प्लॅन तयार केला आहे..सोमवारी झालेल्या 'उत्तर प्रदेश इको टूरिझम विकास बोर्ड'च्या बैठकीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी निसर्ग पर्यटनाला रोजगाराचे मोठे साधन बनवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या योजनेमुळे आता अयोध्येपासून आग्रा आणि काशीपर्यंत पर्यटकांना आधुनिक सुविधांसह निसर्गाचा आनंद घेता येणार आहे..कुठे काय बदलणार?महत्त्वाची शहरे: अयोध्या, आग्रा, गोरखपूर, लखनऊ, चित्रकूट आणि प्रयागराजसह अनेक जिल्ह्यांत ३१ नवीन प्रकल्प सुरू केले जाणार आहेत.नवीन सोयी: या ठिकाणी आता आधुनिक हॉटेल्स, दर्जेदार रेस्टॉरंट्स आणि राहण्यासाठी 'इको लॉज' उभारले जातील. विशेष म्हणजे, काही ठिकाणी 'फ्लोटिंग रेस्टॉरंट्स' (पाण्यावर तरंगते हॉटेल) सुद्धा पाहायला मिळतील.निसर्गाची सफर: गोरखपूरचे कुसम्ही जंगल, अयोध्येचे कुमारगंज आणि गाजीपूरमधील कामाख्या वन पार्क यांसारख्या ठिकाणांचा कायापालट केला जाणार आहे..प्रवासासाठी एसी बसेस आणि हायटेक सोयी पर्यटकांना या ठिकाणी पोहोचणे सोपे व्हावे, यासाठी मुख्यमंत्री योगींनी लखनऊ ते पलिया आणि दिल्ली ते पलिया दरम्यान खास वीकेंड एसी बस सेवा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पर्यटकांच्या मदतीसाठी आता AI चॅटबॉट (AI Chatbot) आणि एक खास मोबाईल ॲपही तयार केले जात आहे, जे पर्यटकांना सर्व माहिती एका क्लिकवर देईल..\rस्थानिकांना मिळणार मोठ्या प्रमाणावर रोजगार हे सर्व प्रकल्प 'पीपीपी मॉडेल'वर (खाजगी भागीदारी) विकसित केले जाणार आहेत. यामुळे स्थानिक लोकांना गाईड, हॉटेल व्यवस्थापन आणि ट्रॅव्हल एजन्सीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळेल. दुधवा, पीलीभीत आणि कतरनियाघाट यांसारख्या व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये आधीच ४४ प्रकल्प सुरू झाले असून, आता याचा विस्तार संपूर्ण राज्यात केला जात आहे..