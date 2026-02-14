Justice Pankaj Bhatia Steps Aside From Bail Case After Supreme Court of India Rebuke, Sparks Debate at Allahabad High Court

Justice Pankaj Bhatia Steps Aside From Bail Case After Supreme Court of India Rebuke, Sparks Debate at Allahabad High Court

esakal

देश

दोन न्यायाधीशांमध्ये काय बिनसलं? Supreme Court च्या टीकेनंतर हायकोर्ट न्यायमूर्तींची खटल्यातून माघार, CJI सूर्यकांतांकडे विनंती

Supreme Court Criticism Triggers Judicial Recusal: सर्वोच्च न्यायालयाच्या कडक निरीक्षणांनंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती पंकज भाटिया यांनी जामीन प्रकरणातून घेतली माघार
Published on

अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती पंकज भाटिया यांनी नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेत स्वत:ला एका जामीन याचिकेच्या सुनावणीतून मागे घेतले आहे. हे प्रकरण १३ फेब्रुवारी रोजी घडले असून, त्यांनी या निर्णयामुळे न्यायव्यवस्थेत मोठी खळबळ उडवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच केलेल्या कठोर टिप्पण्यांमुळे त्यांना मानसिक त्रास झाला असल्याचे सांगून, त्यांनी या याचिकेची सुनावणी न करण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय, त्यांनी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सी.जे.आय. सूर्यकांत यांना भविष्यातील जामीन प्रकरणांसाठी स्वत:ला रोस्टरमध्ये समाविष्ट न करण्याची विनंती केली आहे.

Loading content, please wait...
Supreme Court
Supreme Court Of India
Allahabad high court
Supreme Court Judges
Alahabad