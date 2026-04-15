''मी बरोबरी करू शकत नाही, विक्रम मोडणं दूरच''; सरन्यायाधीशांनी कुणाचं केलं कौतुक?

Rajesh Bindal Retirement: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आज निवृत्त झाले असून त्यांच्या सन्मानार्थ निरोप समारंभ आयोजित करण्यात आला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि महाधिवक्ता आर. वेंकटरमणी यांनी त्यांच्या कार्याचे कौतुक केले. न्यायमूर्ती बिंदल यांनी २०२३ साली सर्वोच्च न्यायालयात कार्यभार स्वीकारला होता आणि आज त्यांचा कार्यकाळ संपला..यावेळी बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले, "आम्ही बराच काळ एकत्र काम केले आहे. मला त्यांना अतिशय जवळून जाणून घेण्याची संधी मिळाली. अनेकदा आम्ही करसंबंधित प्रकरणांवर एकत्र काम केले. त्यानंतर मी इतर कायदेशीर प्रकरणांकडे वळलो.".पुढे त्यांनी सांगितले, "जेव्हा त्यांच्या भावाची तब्येत ठीक नव्हती, त्या कठीण काळातही त्यांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे काम सुरू ठेवले. आम्ही दोघेही प्रकरणांचा जलद निकाल लावण्यासाठी ओळखले जात होतो, पण मी कधीच त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकलो नाही. त्यांचा विक्रम मोडण्याचा प्रश्नच नाही. ते अतिशय वेगाने प्रकरणे निकाली काढत असत.".ते पुढे म्हणाले, "पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात कार्यरत असताना त्यांनी पोस्टमॉर्टम अहवाल संगणकाशी जोडण्यासाठी एक अनुप्रयोग विकसित केला. याचा वापर सुरुवातीला पंजाबमध्ये करण्यात आला आणि नंतर तो सर्व जिल्ह्यांमध्ये अनिवार्य करण्यात आला. आज ही व्यवस्था गुन्हेगार नोंद प्रणालीशी पूर्णपणे जोडलेली आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या प्रयत्नातून संपूर्ण व्यवस्थेत मोठा बदल कसा घडू शकतो, याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.".१६ एप्रिल १९६१ रोजी हरियाणातील अंबाला येथे जन्मलेल्या न्यायमूर्ती बिंदल यांनी सप्टेंबर १९८५ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. २२ मार्च २००६ रोजी ते याच न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले. महाधिवक्ता वेंकटरमणी यांनी सांगितले की, न्यायमूर्ती बिंदल यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात १२ वर्षांच्या कार्यकाळात सुमारे ८० हजार प्रकरणांची सुनावणी केली आहे.