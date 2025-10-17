Marriage Institution : महिलांना गुलाम बनवण्यासाठी लग्नसंस्थेचा पूर्वीपासूनच वापर; सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश नेमकं काय म्हणाले?

Summaryपूर्वी विवाह आणि वारसा धार्मिक व तात्विक विचारांनी नियंत्रित केले जात होते.स्वातंत्र्यानंतर संसद आणि न्यायपालिकेने कुटुंब कायद्यात सुधारणा करून महिलांच्या हक्कांना बळ दिले. विवाह नोंदणी आणि महिलांना भरपाई, वारसा व घराचा अधिकार देणारे कायदे आज लागू आहेत..विवाह संस्थेचा वापर प्राचीन काळापासून केवळ महिलांना गुलाम बनवण्यासाठी केला जात आहे. प्रत्येक युगात आणि प्रत्येक संस्कृतीत महिलांना गुलाम करण्यासाठी याचा शस्त्र म्हणून केला वापर होतोय, पण आता कायदेशीर आणि सामाजिक सुधारणांद्वारे आज विवाह व्यवस्थेत समानतेची भावना विकसित होत आहे.परस्पर आदर आणि संवैधानिक मूल्यांवर आधारित समानतेची भावना उदयास येऊ लागली आहे. असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान व्यक्त केले..न्यायमूर्ती सूर्यकांत दिल्ली कुटुंब वकील संघटनेने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात बोलत होते. दिल्ली उच्च न्यायालयातील महिला वकिलांच्या सहकार्याने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमाचा विषय "आंतरसांस्कृतिक दृष्टिकोन: इंग्लंड आणि भारतातील कुटुंब कायद्यातील उदयोन्मुख ट्रेंड आणि आव्हाने" होता..त्यांनी सांगितले की, भारत आणि इंग्लंड दोन्ही देशांमध्ये कुटुंब कायद्याच्या विकासात लिंग समानता हा एक प्रमुख घटक म्हणून वाढत्या प्रमाणात ओळखला जात आहे. त्यांनी नमूद केले की, विवाह संस्थेची अधिक चांगली समज आता भारत आणि इंग्लंडमध्ये विकसित होत आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, भारतात त्याचा विकास टप्प्याटप्प्याने होत आहे. ते म्हणाले की विवाह आणि वारसाहक्काचे विषय एकेकाळी धार्मिक आणि तात्विक विचारांनी नियंत्रित केले जात होते..न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, वसाहतवादी काळात हिंदू आणि मुस्लिमांसाठी वैयक्तिक कायदा संहिताबद्ध करण्यात आला होता, परंतु हे आदर्श नव्हते. न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की सर्व समुदायांच्या वेगवेगळ्या श्रद्धा आणि परंपरा आहेत..सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणाले की स्वातंत्र्यानंतरच भारतीय संसद आणि न्यायपालिकेने कुटुंबाशी संबंधित कायद्यांना प्राधान्य दिले आणि एक अशी चौकट तयार केली जी आजही संबंधित आहे. ते म्हणाले की विवाह नोंदणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. यामुळे बालविवाह आणि सहमती नसलेले विवाह शोधण्यास मदत होते. शिवाय, बहुपत्नीत्वाला परवानगी न देणाऱ्या धर्मातील लोकांसाठी कायदेशीर कारवाई देखील खुली आहे. कायद्याद्वारेच महिलांना भरपाई, वारसा आणि घर मिळण्याचा अधिकार मिळाला. .FAQs प्र1. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी विवाहसंस्थेबद्दल काय म्हटले? ➡️ त्यांनी म्हटले की प्राचीन काळापासून विवाहसंस्थेचा वापर महिलांना गुलाम बनवण्यासाठी केला जात होता.प्र2. आज विवाहसंस्थेत काय बदल होत आहेत? ➡️ आता कायदेशीर व सामाजिक सुधारणांमुळे समानता आणि परस्पर आदर वाढत आहे.प्र3. कोणत्या देशांच्या संदर्भात त्यांनी तुलना केली? ➡️ भारत आणि इंग्लंडमधील कुटुंब कायद्याची तुलना त्यांनी केली.प्र4. स्वातंत्र्यानंतर कुटुंब कायद्यात काय बदल झाले? ➡️ संसद आणि न्यायपालिकेने विवाह, वारसा आणि महिलांच्या हक्कांवर नवीन कायदे बनवले.प्र5. विवाह नोंदणीची प्रक्रिया का महत्त्वाची आहे? ➡️ ही प्रक्रिया बालविवाह आणि सहमतीशिवाय होणारे विवाह रोखण्यास मदत करते.प्र6. महिलांना कोणते हक्क कायद्याद्वारे मिळाले आहेत? ➡️ महिलांना भरपाई, वारसा आणि घराचा कायदेशीर हक्क मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.