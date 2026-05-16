Kabira Khadi Brand: खादीचं मॉडर्न रूप पाहिलंत का? बेडशीट, जॅकेट्स, शॉलपासून ब्लँकेटपर्यंत ‘कबीरा’ ब्रँडची धूम

मध्य प्रदेशातील खादी आणि ग्रामोद्योग बोर्डाने आपल्या 'कबीरा' ब्रँडच्या माध्यमातून खादीला एका नव्या उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. कुटीर आणि ग्रामोद्योग राज्यमंत्री दिलीप जायसवाल यांनी बुधवारी, १३ मे २०२६ रोजी खादीच्या या आधुनिक रूपाबद्दल आणि विस्तारत असलेल्या रेंजबाबत महत्त्वाची माहिती दिली..भोपाळमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात राज्यमंत्री जायसवाल यांनी खादीच्या वाढत्या लोकप्रियतेवर प्रकाश टाकला. या नव्या उपक्रमाचे प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:"खादी बंधन रिश्तों का" – नात्यांची गुंफणराज्यमंत्री जायसवाल यांनी सांगितले की, खादी ही केवळ कापड नसून ते भारतीय परंपरा आणि नात्यांचे प्रतीक आहे. विशेषतः रक्षाबंधनासारख्या सणांना खादीच्या राखण्या आणि खादीच्या भेटवस्तूंना मोठी मागणी आहे. खादीला "भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचे प्रतीक" मानले जात आहे. खादी हे पूर्णपणे सेंद्रिय आणि पर्यावरणपूरक वस्त्र असल्याने तरुणांमध्येही याची क्रेझ वाढत आहे..परिधान ते गृहसजावट: मोठी रेंज उपलब्धफेब्रुवारी २०१५ मध्ये सुरू झालेला 'कबीरा' ब्रँड आता अधिक प्रगत झाला आहे. यात ग्राहकांसाठी खालील उत्पादने उपलब्ध आहेत:वस्त्रप्रावरणे: कॉटन आणि मुलबरी सिल्क साड्या, जॅकेट्स, कुर्ती, शर्ट्स, शॉल आणि मलमल ड्रेस मटेरियल.होम फर्निशिंग: बेडशीट, उशीचे कव्हर, सतरंजी (दरी), टॉवेल आणि ऊबदार लोकरीचे ब्लँकेट.नैसर्गिक वातानुकूलित वस्त्र: खादीचे वैशिष्ट्य म्हणजे हे कापड उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा देते आणि हिवाळ्यात ऊब देते..ग्रामीण कारागिरांना मोठे व्यासपीठ'कबीरा' आणि 'विंध्या व्हॅली' या ब्रँड्समुळे मध्य प्रदेशातील ग्रामीण कारागिरांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होत आहे. स्थानिक उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने या उत्पादनांचे डिझाइन अत्याधुनिक ठेवण्यात आले आहे..आधुनिक आणि औपचारिक वापरकबीरा श्रेणीतील २० हून अधिक उत्पादने आता केवळ दैनंदिन वापरापुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत. विविध सण-उत्सव आणि अधिकृत (Formal) कामाच्या ठिकाणी देखील खादीचे कपडे आता एक 'स्टाईल स्टेटमेंट' बनले आहेत..राज्यमंत्री जायसवाल यांनी नागरिकांना खादीचा वापर वाढवण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल आणि आपण आपल्या सांस्कृतिक वारशाशी जोडले जाऊ.